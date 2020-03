Granblue Fantasy Versus: La revue Kotaku

Il semble que tout soit adapté au jeu de combat ces jours-ci. Dragon Ball Z, RWBY, Power Rangers, League of Legends, vous l’appelez. Granblue Fantasy, l’un des nombreux jeux gacha de jeux de rôle mobiles qui demande aux joueurs de dépenser de l’argent réel sur des machines à sous virtuelles, est le dernier à monter à bord du train. Bien que je n’ai littéralement aucune expérience en dépensant mes économies sur une chance de gagner un JPG de mon waifu, je connais des jeux de combat, et Granblue Fantasy Versus, sorti le 3 mars sur PlayStation 4 et le 13 mars sur PC, est une excellente nouvelle entrée dans le genre.

Granblue Fantasy Versus est entièrement investi dans l’enseignement aux joueurs malgré le développement d’Arc System Works, le même studio derrière des jeux de combat impitoyables comme Guilty Gear et BlazBlue. Aucun tutoriel ne va transformer quelqu’un en Daigo Umehara du jour au lendemain, mais Versus se sent particulièrement capable de guider les débutants de manière organique sans avoir à se bourrer la tête de jargon. Bien qu’il ne semble pas y avoir de rime ou de raison sur la façon dont les leçons sont organisées, elles enseignent généralement au joueur comment faire quelque chose et comment se défendre contre cela, des techniques au niveau de la surface comme l’utilisation d’auto-combos (combos simples à un bouton) à des concepts plus avancés comme les croisements. J’ai été surpris de voir que Versus a également des conseils sur des techniques spécifiques que les didacticiels de jeu de combat n’abordent pas souvent, comme la défense contre les lancers de tiques – configurations où un lancer est utilisé immédiatement après un mouvement sûr comme un coup de poing léger est bloqué.

En plus des essais combinés qui enseignent au joueur des chaînes d’attaque utiles pour l’ensemble du casting, Granblue Fantasy Versus propose des instructions de correspondance spécifiques aux personnages. Cela inclut des conseils pour punir certaines attaques ainsi que des connaissances plus techniques, comme comment contourner les différents projectiles d’un personnage de zonage. Encore une fois, cela ne va pas propulser quelqu’un vers un championnat Evo, mais le didacticiel Versus fait un travail impressionnant en enseignant comment penser à jouer à un jeu de combat de manière situationnelle plutôt que de simplement fournir un parcours de base d’entrées et de combos.

L’offense de base dans Granblue Fantasy Versus s’articule autour de quatre boutons: léger, moyen, lourd et une action unique qui, comme son nom l’indique, est différente selon le personnage. Gran, qui fonctionne essentiellement comme le Ryu du jeu, charge une puissante attaque à l’épée plus l’action unique est maintenue. Metera, l’archer échappée, peut effectuer quelques courts sauts pour maintenir sa distance ou lancer une attaque surprise. Bien que les attaques normales de la liste soient toujours différentes en termes de vitesse et de puissance, ce sont les actions uniques qui différencient davantage le plan de jeu de chaque personnage.

Granblue Fantasy Versus se distingue en incorporant des minuteries de recharge pour les mouvements spéciaux. Les boules de feu et les uppercuts peuvent être exécutés avec un seul bouton, mais cela permet d’éviter que l’attaque ne soit utilisée plus longtemps. En utilisant l’entrée «technique» – les mouvements en quart de cercle et autres – les joueurs peuvent raccourcir la durée du verrouillage. Cela permet aux débutants de sauter dans un match et de commencer immédiatement à jeter du plasma et à piloter leurs amis, mais il y a une incitation claire à apprendre les entrées de jeux de combat traditionnels. Bien que ce soit un mécanisme frustrant à utiliser au début, j’ai été impressionné par la façon dont ces temps de recharge ont affecté le rythme d’un match et m’ont fait repenser des situations qui ne se reproduiraient pas dans d’autres jeux de combat. Ne vous méprenez pas: je préfère ne pas voir les délais de récupération implémentés ailleurs, mais je suis heureux qu’Arc System Works les ait expérimentés dans Versus.

Granblue Fantasy Versus utilise également deux types de blocage différents, à la fois la mécanique traditionnelle de retenue au bloc et un bouton de blocage dédié. Contrairement aux attaques spéciales, cependant, l’utilisation de l’option plus simple n’aura aucun inconvénient notable pour le joueur moyen. En fait, c’est mieux pour se défendre contre les cross-ups car vous n’aurez pas à décider dans quelle direction bloquer, vous laissant vous soucier uniquement des attaques hautes et basses. Ce type de simplification est controversé car il fournit un outil extrêmement puissant sans aucune incitation à apprendre à bloquer de manière conventionnelle (au moins, conventionnel pour les jeux Arc System Works). À moins que les changements de mécanique dans un futur patch ou un inconvénient évident ne soient découverts, le bouton de blocage est certainement le moyen de jouer la défense dans Versus.

Bien que ses superbes visuels de style anime puissent rappeler les précédents jeux de combat du studio, Granblue Fantasy Versus n’est pas un festival airdash écrasant comme ses cousins ​​d’Arc System Works, Guilty Gear et BlazBlue. Plusieurs personnages incluent des boules de feu dans leurs arsenaux, mais les joueurs ont également des outils essentiels pour esquiver ces projectiles en place ou gagner du terrain sur un adversaire de zonage avec Evade et Cross-Over, respectivement. Cela ne signifie pas que Versus ne peut pas non plus être impitoyable à certains moments. Plusieurs personnages peuvent mettre en place de puissantes situations de «setplay», dans lesquelles ils posent un combo qui fait tomber l’adversaire au sol, puis mettent en place une attaque retardée ou un piège qui peut mener directement à un autre combo si l’adversaire ne bloque pas correctement le mixage. La défense de ces configurations dépendra de la capacité d’un joueur à différencier les attaques hautes et basses. C’est frustrant, mais c’est aussi un élément de base de l’expérience de jeu de combat qui doit être appris au fil du temps.

Capture d’écran: Arc System Works

Si c’était tout Granblue Fantasy Versus offert, les joueurs compétitifs seraient probablement satisfaits, mais Arc System Works incluait également un long «mode RPG». Il s’agit essentiellement d’un mode histoire comme on le trouverait dans d’autres jeux de combat, mais au lieu de s’appuyer sur une série de scènes disjointes qui conduisent inexplicablement à des combats en tête-à-tête, le mode RPG fonctionne comme une sorte de beat-em-up à la Final Fight ou Double Dragon. Je ne peux pas être tout à fait sûr d’avoir compris tout ce qui s’est passé au cours de l’aventure, mais quelques cinématiques magnifiquement rendues et des interactions idiotes de personnages ont suffi à me garder intéressé pendant quelques heures. Malheureusement, les objectifs ne sont jamais beaucoup plus profonds que «vaincre ces ennemis» ou «survivre pendant quelques minutes». Même les combats de boss contre des personnages individuels ou des monstres plus grands que nature étaient des affaires par cœur où utiliser les mêmes combos et compétences encore et encore était suffisant pour gagner.

Le mode RPG de Granblue Fantasy Versus présente également un mécanisme de son prédécesseur mobile où vous pouvez lancer des armes ou des skins de personnages aléatoires avec des tickets gagnés pendant les quêtes. Il existe également un système dans lequel vous pouvez mettre à niveau des armes spécifiques et leurs bonus de la même manière que vous le feriez dans le Granblue Fantasy original, mais il y a très peu de stratégie pour choisir une arme. Tant que je me suis assuré d’utiliser un équipement qui correspondait aux recommandations de pré-mission du jeu, j’ai rencontré très peu de résistance de la part des adversaires du processeur. Après avoir terminé le mode RPG, j’ai eu accès à une difficulté plus difficile, il est donc possible que les personnes qui ont trouvé que l’expérience en vaille la peine y trouvent un défi. Cela aurait pu être une meilleure idée pour Versus de rendre la difficulté plus difficile disponible dès le début.

La distribution du mode RPG de Granblue Fantasy Versus est également assez ennuyeuse, reposant sur les mêmes tropes fantastiques que d’innombrables autres jeux. Il y a le jeune enfant qui est soudainement plongé dans le rôle de héros, le petit acolyte non humain idiot, la fille magique qui a besoin de protection et une procession de guerriers très sérieux dans des affaires très sérieuses. La seule lumière brillante dans cette mer de médiocrité est un personnage nommé Ladiva, un lutteur imposant qui sert de grappler. Bien que je n’aime pas particulièrement utiliser les grapplers, Ladiva est rapidement devenue mon personnage de sauvegarde, m’accompagnant à travers une grande partie du mode RPG et écrasant les ennemis avec tout l’amour dans son cœur. Ce que je pense m’a vraiment fait aimer Ladiva, cependant, c’est la façon dont les développeurs ont géré sa délicate histoire.

Granblue Fantasy Versus

Citation au dos de la boîte

“Apprendre les jeux de combat n’est plus seulement un fantasme!”

Type de jeu

Jeu de combat

Aimé

Visuels magnifiques, courbe d’apprentissage douce

N’a pas aimé

Ennuyeux solo, mode en ligne inadéquat

Développeur

Arc System Works

Plateformes

PlayStation 4 (joué), PC

Date de sortie

3 mars 2020

Joué

Terminé les modes histoire et tutoriel en environ cinq heures, passé quelques heures à jouer à des matchs en ligne

Ladiva est une femme trans qui ne respecte pas les signifiants de genre traditionnels. C’est une combattante musclée avec un bouc éminent, et aucun des autres personnages de Granblue Fantasy Versus ne bat les yeux. Elle n’est jamais mentionnée avec autre chose que ses pronoms, même par des ennemis et des étrangers. Personne ne fait de blagues sur la silhouette ou les poils du visage de Ladiva. Comme plusieurs des personnages du jeu, Ladiva a la possibilité d’être idiote – tout son schtick est qu’elle bat les adversaires par amour – mais son identité n’est jamais mise en question et elle n’est jamais la cible de blagues transphobes. Avec les problèmes rencontrés par la représentation LGBTQ + dans d’autres jeux, la prise de conscience que Versus n’allait pas utiliser Ladiva comme un accessoire humoristique ou un chiffre à demi-assed pour les luttes trans était une bouffée d’air frais.

Le slog fade du mode solo rendait d’autant plus frustrant que le netcode basé sur le retard rendait le multijoueur en ligne peu fiable, entraînant des tremblements et des entrées supprimées même pour les matchs avec de bonnes connexions. Granblue Fantasy Versus est également en proie à des temps de chargement super longs dans presque tous les modes. Ma plus grande bête noire dans les jeux de combat n’est pas en mesure de lancer le jeu et de trouver des matchs dans un court laps de temps. Versus n’est pas aussi mauvais que, disons, Street Fighter V, où l’attente entre le lancement et le jeu peut sembler une éternité, mais ces lacunes sont un énorme obstacle pour moi qui souhaite passer plus de temps avec le jeu si elles ne sont pas améliorées avec les futurs correctifs.

Granblue Fantasy Versus est un nouveau jeu de combat fantastique qui justifie largement son existence dans un genre déjà surpeuplé. La façon dont il encourage les joueurs à en savoir plus sur ses mécanismes, à la fois avec un mode tutoriel décent et des techniques itératives, m’a surpris. Le mode RPG est terne, mais Versus compense largement cela avec son gameplay de base. Cela dit, je suis découragé par la façon dont Arc System Works continue d’ignorer obstinément la technologie qui améliorerait le multijoueur en ligne dans ses jeux de combat pour la grande majorité des joueurs. Granblue Fantasy Versus devrait toujours être invitant pour toute personne intéressée par les jeux de combat, mais soyez prêt à passer la plupart de votre temps à essayer de trouver des matchs décents en ligne si vous n’avez pas déjà d’amis avec qui jouer dans la même pièce ou un compétiteur local. communauté. C’est toujours un jeu de combat, après tout.

.