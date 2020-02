Granblue Fantasy Versus Player détruit joyeusement la compétition

Il n’y a rien de mieux dans les jeux de combat que d’en finir complètement avec un autre joueur, surtout s’ils ne savent pas comment contrer l’attaque ou la stratégie que vous leur lancez. Granblue Fantasy Versus, qui a été lancé plus tôt cette semaine, se prête à ce genre de situations simplement en raison de sa nouveauté, et un concurrent d’un tournoi récent a profité de chaque occasion qu’il avait pour se frotter le manque de connaissances de son adversaire.

Hier, 102 joueurs se sont réunis au Red Bull Gaming Sphere à Tokyo pour un tournoi pour célébrer la sortie de Granblue Fantasy Versus, le dernier combattant de Guilty Gear et du développeur BlazBlue Arc System Works, mettant en vedette des personnages du célèbre jeu de rôle mobile Granblue Fantasy. De tous les joueurs de l’événement, c’est Kaoru «Kaimart» Kajimoto qui semblait le plus préparé. Kaimart a fait une chose extrêmement claire après seulement quelques matchs: le super de Lowain va être un problème.

Bien que beaucoup de ses attaques se concentrent sur le refroidissement avec ses frères et les plaisanteries, le Lowain brandissant une dague devient sérieux lorsque sa santé tombe en dessous de 20% et que son super mètre se remplit au maximum. Répondre à ces exigences donne aux personnages de Granblue Fantasy Versus l’accès à une puissante attaque connue sous le nom de «Super Skybound Art», qui dans le cas de Lowain appelle la déesse Yggdrasil à prendre sa place au combat.

Les mouvements d’Yggdrasil peuvent être limités par rapport à ceux de Lowain, mais ils ont tous des propriétés spéciales. «Ni l’un ni l’autre», par exemple, ne couvre le sol d’un magma imblocable, tandis que «Luminox Genesi» tire l’adversaire et inflige des dégâts de puce massifs.

Étant donné que le super Lowain est un outil si puissant, Kaimart s’est assuré de l’activer autant que possible lors du tournoi d’hier, en particulier lors d’un match parmi les huit premiers contre un autre finaliste nommé Bobby-kun. Il est arrivé au point que Kaimart était presque assuré d’une victoire chaque fois qu’il utilisait le super de Lowain, et il a finalement commencé à se lever et à crier chaque fois que Yggdrasil était à l’écran, défiant apparemment son adversaire de trouver une solution. Malheureusement pour Bobby-kun, la réponse n’est jamais venue et Kaimart a fini par le vaincre facilement avant de remporter tout le tournoi. Bien sûr, tout était très amusant, et les archives montrent que tout le monde sur les lieux craque aux bouffonneries de Kaimart, même Bobby-kun.

Mais ce n’est pas parce que quelque chose est bon dans Granblue Fantasy Versus aujourd’hui que ce sera dans de bons mois et que des fissures commencent déjà à apparaître dans l’armure d’Yggdrasil. Tout d’abord, elle a une barre de santé, ce qui signifie qu’elle peut être dissipée avec une infraction intelligente. Le plus gros problème, cependant, est d’éviter ses attaques. Cela peut sembler écrasant au premier abord, en regardant un joueur Lowain prudent remplir l’écran de projectiles et transformer le sol en lave, mais un autre finaliste de l’événement de la nuit dernière, Fukuda “Teresa” Norihiro, a prouvé que bon nombre de ces attaques peuvent être évitées en utilisant simplement un mécanicien appelé Evading qui rend les personnages invulnérables. Il n’a peut-être pas pu survivre à l’assaut de Kaimart contre Yggdrasil, mais la stratégie est prometteuse.

Granblue Fantasy Versus en est à ses balbutiements, il est donc difficile de dire que quoi que ce soit est vraiment maîtrisé. Pour le moment, le super de Lowain semble être une aubaine pour les joueurs qui l’utilisent, mais il est tout à fait possible que Yggdrasil soit déraciné par des joueurs intelligents qui parviennent à trouver un moyen de contourner le gadget. Pourtant, l’avantage que la déesse donne aux joueurs de Lowain lorsqu’ils approchent de la mort a été une aubaine ces premiers jours, et je suis curieux de voir si les tactiques de Kaimart se développent aux côtés d’une communauté qui essaie presque certainement de mettre Yggdrasil au talon.

