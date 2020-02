Granblue Fantasy Versus récupère la couronne pour PlayStation 4 au Japon

Bien qu’aucune libération majeure ne soit attendue au début de 2020, il y en a quelques-uns qui sauvent cette période de sécheresse. L’un d’eux est Granblue Fantasy Versus, le nouvel opus de la franchise Cygames, qui a fait ses débuts au Japon et a réussi à ramener la PlayStation 4 au sommet de la liste des ventes de logiciels.

Famitsu (via Gematsu) a partagé la liste des ventes du Japon pour la semaine 6 de 2020, qui s’est déroulée du 3 au 9 février. Comme nous vous l’avons dit, cette fois, le titre qui a mené les ventes était Granblue Fantasy Versus, qui, en fait, n’a pas eu de concurrence au cours de cette semaine, car aucun autre lancement n’a pris place parmi les 30 premières positions. Ainsi, il suffisait au jeu de vendre 86248 exemplaires pour récupérer la couronne de la PlayStation 4, puisque les autres titres de la plateforme sur la liste, Yakuza: Like a Dragon et Dragon Ball Z: Kakarot, étaient respectivement en positions 4 et 9 . Comme il n’y a pas eu de publication forte, les positions de la liste sont restées pratiquement inchangées.

Le territoire des consoles n’a pas grand-chose à dire non plus, les faibles ventes ne s’améliorant que légèrement. Le seul changement concerne les positions des modèles Xbox One.

Nous vous laissons la liste des logiciels au format physique et des consoles.

Ventes de logiciels

Granblue Fantasy Versus – 86 248

Ring Fit Adventure – 23,149

Pokémon Swod & Shield – 23,114

Yakuza: comme un dragon – 10 589

Entraînement cérébral du Dr Kawashima – 11 958

Super Smash Bros.Ultimate – 9336

Minecraft: Nintendo Switch Edition – 9063

Mario Kart 8 Deluxe – 8911

Dragon Ball Z: Kakarot – 7860

Super Mario Party – 6132

Ventes de matériel

Nintendo Switch – 79352

Nintendo Switch Lite – 21609

PlayStation 4 – 4379

PlayStation 4 Pro – 2628

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 524

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 56

Xbox One S – 42

Xbox One X – 24

Maintenant que vous avez vu les performances de la PlayStation 4 et de la Nintendo Switch, dites-nous ce que vous pensez des ventes de la semaine dernière au Japon? Vous attendiez-vous à ce que Granblue Fantasy Versus remporte la première place? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Il est important de dire que Ring Fit Adventure continue avec une bonne performance et, sans le titre de combat des Cygames, il serait resté une semaine de plus avec les dirigeants. En revanche, les ventes de Nintendo Switch au Japon devraient être inférieures aux prévisions, car le coronavirus affecte la distribution des consoles dans ce pays.

D’un autre côté, si vous voulez jouer à Granblue Fantasy Versus, sachez qu’il n’est disponible qu’au Japon, mais il devrait également arriver en Amérique sous peu, le 3 mars, uniquement pour PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si Vérifiez votre dossier.

