Granblue Fantasy Versus Review – Fighting Fantasy

Il n’y a pas beaucoup de place pour les nouveaux venus dans le genre des jeux de combat. Des franchises vétérans comme Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat et Guilty Gear dominent l’espace depuis des années, donc les nouveaux challengers qui choisissent de monter sur le ring ont généralement le soutien d’une licence populaire. Granblue Fantasy Versus est exactement ce genre de combattant débutant; il est basé sur une propriété incroyablement populaire au Japon grâce à un jeu de gacha mobile (distributeur de capsules-jouets virtuel) réussi avec des crochets RPG, mais relativement inconnu partout ailleurs. Versus est, à toutes fins utiles, les débuts de Granblue Fantasy sur la scène mondiale.

Développé par Arc System Works – connu pour ses excellentes adaptations de jeu de combat de Dragon Ball Z et Persona 4 – Granblue Fantasy Versus a un noyau solide grâce à des mécanismes de gameplay peu orthodoxes qui équilibrent délicatement la profondeur avec l’accessibilité, tout en introduisant de nouvelles idées intéressantes. Le supplément s’épanouit qui sert de clin d’œil aux fans ou vise à adhérer aux racines des RPG, à l’occasion, mais l’expérience dans son ensemble tient à elle grâce à la force de ses fondamentaux.

ArcSys a fait des progrès dans l’amélioration de l’accessibilité de ses combattants d’anime plus avec des entrées plus simples et des systèmes plus faciles à comprendre, mais pour Granblue Fantasy Versus, il s’est éloigné du rythme effréné, du style de jeu agressif orienté air-dashing des combattants anime à quelque chose de plus traditionnel. En tant que jeu de combat au sol, Versus a un rythme de jeu beaucoup plus lent et met davantage l’accent sur les mouvements normaux et spéciaux plutôt que sur les passes décisives et les combos prolongés. À cet égard, il peut être comparé plus étroitement aux jeux de combat Capcom tels que Street Fighter. L’accent est mis sur le timing et l’espacement correct de vos attaques pour créer des opportunités de suivis ou mettre en place des situations où vous avez un avantage, mais pas nécessairement une victoire presque garantie. À un niveau supérieur, il s’agit de footsies, de mélanges exécutés avec précision, d’une utilisation intelligente de la surcharge universelle et du piège de cadre occasionnel. Pour les nouveaux arrivants – parmi lesquels il y en aura probablement beaucoup, étant donné la popularité de Granblue Fantasy – c’est un terrain beaucoup plus stable pour trouver pied. Les vétérans du jeu de combat auront naturellement un avantage, mais pour tout le monde, la montagne ne semble pas aussi raide à gravir, donc l’idée de marcher sur le chemin de la maîtrise est beaucoup plus invitante.

Les combos automatiques, un mécanisme commun dans les jeux ArcSys, ont été inclus, ce qui signifie qu’un nouveau venu complet peut prendre un contrôleur et appuyer sur un bouton d’attaque à plusieurs reprises pour exécuter des combos de base. Ces chaînes d’attaques sont efficaces, mais limitées en dommages et en applicabilité sans l’ajout de mouvements spéciaux à une chaîne.

Et c’est ici que Granblue Fantasy Versus commence à proposer des idées uniques qui rendent les combats instantanés intéressants, mais incarnent également l’esprit de la façon dont un RPG est joué. Les mouvements spéciaux sont exécutés de deux manières, la première étant une combinaison traditionnelle de mouvements directionnels et d’appuis sur les boutons – un quart de cercle vers l’avant et une attaque exécuteront, dans la plupart des cas, un projectile si un personnage en a un, par exemple. Cependant, il existe également des raccourcis mappés aux boutons – vous pouvez retirer cette même attaque de projectile en appuyant simplement sur le bouton R1. Pour chaque personnage, des mouvements spéciaux sont mappés sur R1 ou R1 plus un bouton directionnel. Le calque ajouté est, comme dans un RPG, chacun de ces mouvements spéciaux se poursuit en temps de recharge après avoir été utilisé, la durée de ce temps de recharge étant plus longue si vous utilisez le raccourci pour l’exécuter. C’est la façon d’ArcSys d’équilibrer le système afin que ceux qui luttent avec les entrées du jeu de combat puissent toujours faire des mouvements sympas, mais les joueurs qui font le travail sont également récompensés pour leurs efforts.

Ce système crée également un méta-jeu plutôt intéressant qui confère un degré d’imprévisibilité aux combats, en particulier à des niveaux plus élevés. Dans la plupart des jeux de combat traditionnels, certains tells fournissent à un joueur passionné une indication de ce qui va se passer. Prenez un personnage chargé comme M. Bison de Street Fighter, par exemple; si vous le voyez bouger d’une manière ou d’une autre pendant trop longtemps, vous savez qu’il pourrait déclencher un certain coup spécial, et vous pouvez essayer de préparer votre prochain coup en conséquence. Ce n’est pas le cas dans Granblue Fantasy Versus, cependant, car les commandes de raccourci peuvent instantanément exécuter des mouvements spéciaux.

Cela signifie que le chevalier diminutif Charlotta peut aller de marcher vers vous en traînant une épée un peu trop grosse pour elle pour se lancer en l’air pour délivrer un coup de tête écrasant sans avoir besoin de charger en premier et de donner ce qu’elle est sur le point de faire. Et il vous reste à réagir en un instant. De même, le terrifiant géant Vaseraga peut être un peu moins effrayant lorsqu’il est à travers l’écran, mais à tout moment, il peut venir vous lancer un barrage dévastateur à cause d’une entrée instantanée. La même chose peut être dite de chaque autre coup spécial du jeu.

Cela ressemble à un cauchemar à gérer et, certes, cela peut l’être. Mais cela crée également une dynamique vraiment fascinante qui n’a pas été beaucoup explorée dans le passé. Des jeux comme Smash Bros. et Capcom Vs. SNK 2 EO propose également ce type d’options de saisie faciles, mais il a rarement été pris en compte dans la façon dont un jeu est joué avec autant de sens que dans Granblue Fantasy Versus. Le système de temps de recharge superposé aux raccourcis présente des moments de prise de décision stratégique où vous évaluez les avantages et les inconvénients de l’utilisation des raccourcis par rapport à une capacité temporairement retirée du jeu et pendant combien de temps elle n’est pas disponible. Comme pour de nombreux aspects des jeux de combat, au début de la vie du jeu, il est difficile de porter un jugement définitif sur la portée des systèmes et de la mécanique, car la communauté des jeux de combat trouve souvent des façons nouvelles et innovantes d’utiliser les techniques, mais en l’état, les pièces s’emboîtent de manière satisfaisante même si l’image plus grande n’est pas entièrement visible.

Granblue Fantasy Versus dispose d’un ensemble robuste et complexe de mécanismes de jeu de combat faciles à comprendre et offrant une grande profondeur à explorer pour ceux qui continuent de creuser

Granblue Fantasy Versus a un certain nombre d’autres mécanismes familiers choisis à travers l’histoire du genre. L’esquive ponctuelle permet de contourner les attaques en appuyant sur un bouton, tandis qu’il existe également plusieurs options de protection. Si des entrées directionnelles sont utilisées pour protéger manuellement les valeurs hautes et basses, ainsi que les croisements, Just Defense est disponible avec un timing approprié. Cependant, si le bouton de garde dédié est utilisé, il devient possible de se précipiter – et de traverser, dans certains cas – ou de revenir en arrière. Le bouton de garde dédié rend également les croisements de blocage plus cohérents, mais Just Defense devient indisponible. Encore une fois, Granblue Fantasy Versus vous demande de peser si vous voulez adopter l’approche la plus facile au prix de certains avantages ou faire le travail pour plus de paiement. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est d’essayer de me familiariser avec les deux au bon moment – s’engager avec le côté technique du jeu lorsque je me sens en confiance, mais passer ensuite aux options plus simples lorsque je me sens dépassé ou que je veux être plus sûr. C’est un peu comme pouvoir jongler avec deux balles, mais en avoir ensuite une troisième lancée dans le mélange; Je sais comment le faire, j’ai juste besoin de mieux me coordonner pour tenir compte de la nouvelle variable et obtenir le timing et le bon rythme. Le processus visant à perfectionner les compétences nécessaires pour le faire a été gratifiant.

Tout cela pour dire que, fondamentalement, Granblue Fantasy Versus dispose d’un ensemble robuste et complexe de mécanismes de jeu de combat faciles à comprendre et offrant beaucoup de profondeur à explorer pour ceux qui continuent de creuser. Il est donc dommage que le jeu ne tire pas parti du gameplay en tête-à-tête complexe pour son mode RPG Quest, et s’appuie à la place sur une purée de boutons peu profonde. Fonctionnellement, ce mode sert à plusieurs fins: il présente au monde et à ses personnages ceux qui ne connaissent pas la franchise, raconte sa propre histoire unique et vous enseigne les bases de la façon de jouer. Malheureusement, il ne parvient pas à faire tout cela de manière satisfaisante, tout en optant pour diminuer tout ce qui le rend vraiment amusant à jouer.

Les batailles dans ce mode ressemblent plus à la version mobile RPG de Granblue Fantasy, mais ce n’est pas au tour par tour. Au lieu de cela, vous avez un contrôle direct sur les personnages et devez envoyer des vagues d’ennemis entrants dans quelque chose qui se situe quelque part entre un beat-em-up à défilement latéral classique et le mode Force de Tekken. Cependant, les ennemis présentent peu ou pas de défi. Ils ont également très peu de santé, donc ils peuvent généralement être offensés par quelques attaques lourdes. En conséquence, il n’y a pas de raison d’utiliser certaines des idées les plus intéressantes de Granblue Fantasy Versus. Bien sûr, vous pouvez utiliser des mouvements spéciaux pour combattre les ennemis, mais pourquoi faire cela lorsque le simple spamming d’un seul bouton d’attaque fait le travail? Parfois, des personnages de boss apparaissent, mais ils ne forcent pas un changement d’approche – l’attaque tous azimuts est la chose la plus intelligente et la plus facile à faire la plupart du temps.

D’autres membres de la distribution du jeu de combat ont été corrompus et égarés dans le cadre de l’histoire du jeu, et vous les rencontrez au cours de votre voyage. Pour les sortir de leur stupeur, vous devez les battre et, dans ces rencontres, les batailles prennent la forme du combat en tête-à-tête typique de Granblue Fantasy Versus. Cependant, ces personnages sont principalement là pour être sablés afin qu’ils puissent être ajoutés à votre groupe. Le gameplay insatisfaisant rend le cliché, l’histoire oubliable d’un groupe de pirates du ciel libérant leurs amis du mal et luttant contre un empire maléfique encore plus fastidieux. Je voulais vraiment me soucier des personnages; le protagoniste de facto Gran a un look et un charme d’anime shounen auxquels je suis attaché. Lowain est un gars très étrange et libre d’esprit avec des oreilles de chat qui appelle ses amis au combat pour prendre de petits coups effrontés, et il invoque également Yggdrasil, une bête primordiale qui est fondamentalement une femme géante qui intimide ses ennemis. Ensuite, il y a des archétypes comme le chevalier cool Lancelot et le garçon de feu arrogant Percival. En tant que personne qui privilégie les personnages payants, j’ai vraiment fait un clin d’œil à Charlotta, qui est étonnamment vicieuse, compte tenu de sa petite conception mignonne. Ils sont tous visuellement attrayants, mais le mode histoire ne fait absolument rien pour eux. Leur caractérisation est au mieux mince, dans une histoire qui rebondit entre obtus et par cœur. Et lorsque le gameplay ponctuant cela n’est pas gratifiant, il est difficile de recommander de s’y asseoir.

Le mode RPG Quest est également l’endroit où les éléments gacha du jeu mobile Granblue Fantasy apparaissent. Vous débloquez des armes uniques pour avoir terminé les quêtes de l’histoire principale, mais vous ne pouvez en utiliser aucune. Au lieu de cela, ils sont tous jetés dans des seaux efficaces, et leur puissance combinée augmente ensuite les attributs d’attaque de votre personnage. Les ennemis ont des alignements élémentaires, et l’utilisation des adversaires accordera des dégâts supplémentaires, mais la fabrication manuelle des chargements prend du temps et n’est pas nécessaire lorsqu’une option d’automatisation et d’optimisation existe. Il n’y a pas vraiment de raison de surestimer les charges, car l’alignement élémentaire est le seul facteur majeur en jeu, donc permettre au jeu de simplement assembler un idéal est la meilleure solution. En fin de compte, les éléments de gacha finissent par être une nouveauté jetable, au lieu d’une ride précieuse pour le gameplay.

Granblue Fantasy Versus propose une suite complète de missions de formation qui couvrent tout, des mouvements de base et des spéciaux, aux combos avancés, aux stratégies et aux mélanges spécifiques. Tout le temps passé là-bas a plus de valeur qu’en mode RPG Quest, d’autant plus que c’est ce qui sera testé lorsque vous vous connecterez en ligne. Actuellement, les serveurs du jeu ne sont pas aussi peuplés qu’ils le seront après le lancement, mais dans le temps que nous avons passé à jouer en ligne, l’expérience était généralement fluide. Parfois, des problèmes peuvent être attribués à des matchs contre des joueurs en dehors de notre territoire local, mais sinon il n’y a pas eu de problèmes de réseau perturbateurs.

Granblue Fantasy Versus présente un ensemble de systèmes qui sont distincts et uniques sans mettre en place des obstacles inutiles pour ceux qui sont juste là pour obtenir un correctif Granblue. Arc System Works a intelligemment maillé les RPG et les mécaniques de jeu de combat, et la façon dont cela se manifeste dans les batailles individuelles est vraiment excitante. À d’autres égards, à savoir le mode histoire de la campagne et ses styles de gacha, il laisse beaucoup à désirer. En apportant Granblue au monde plus large, Arc System Works n’a pas mis son meilleur pied en avant, mais Versus est définitivement un jeu où vous pouvez venir pour la fantaisie et rester pour les combats.