Grand Guilds arrive sur Nintendo Switch le 26 mars

Dans un mois, ce sera un an à partir de la première fois que nous vous avons parlé de Grand Guilds, un SRPG qui combine stratégie tactique et gestion de cartes, et comment il a obtenu le financement nécessaire pour atteindre Nintendo Switch et PC. Eh bien, le temps a passé et Drix Studios, en collaboration avec Keybol Games, a publié la bande-annonce qui annonce la date de sortie de votre titre, c’est le 26 mars. Vous pouvez voir cette bande-annonce juste en dessous:

Les aventures d’Eliza

Grand Guilds nous plonge dans la peau d’Eliza, qui, avec son équipage, doit empêcher les terres d’Irin de se submerger à nouveau dans une guerre qui dévaste tous les territoires. Pour remplir sa mission, nous aurons à notre disposition un système de combat tactique où nous devons nous déplacer sur une planche à la recherche de la meilleure position et attaquer nos ennemis avec la puissance de les cartes que nous avons dans notre jeu que nous avons déjà construites. Bien sûr, il sera essentiel de bien choisir les compagnons qui nous accompagneront dans chaque mission, car chacun remplit une certaine tâche dans le combat et a des mécanismes et des capacités différents.

Vous pouvez réserver Grand Guilds dans l’eShop avec une remise de 10%, vous passerez donc de 17,99 € à 16,19 € seulement si vous souhaitez obtenir le titre. Sachez également que vous aurez besoin de 3,6 Go de mémoire libre dans le stockage interne de votre console, et que le titre ne nous parvient qu’avec textes et voix en anglais. Que pensez-vous de l’aventure Drix Studios? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. À plus!

