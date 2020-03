Grand hommage à Animal Crossing réalisé avec des pièces de dominos

Le 20 mars fut l’une des grandes dates indiquées sur le calendrier par tous les fans de la saga la plus innocente du monde des jeux vidéo, et c’est que Animal Crossing: New Horizons il a finalement été rendu public. L’attente a été longue en raison du retard subi par le jeu insulaire. Cependant, de nombreux utilisateurs échappent déjà à cette crise sanitaire que nous traversons, grâce à ce jeu et beaucoup colonisent leurs îles.

Guide de traversée d’animaux: nouveaux horizons

Great Animal Crossing Domino

Pour célébrer ce lancement, la chaîne YouTube The Domino King voulait rendre hommage au jeu des villageois. Cette chaîne, comme vous le savez tous, est connue pour fabriquer des tapis incroyables à partir de différentes sagas de jeux vidéo avec des pièces de dominos. On pouvait déjà voir comment cela rendait hommage à la saga The Legend of Zelda ou au lancement de Super Mario Odyssey. Profitant du lancement d’Animal Crossing: New Horizons, ils n’ont pas raté l’occasion et ont réalisé une superbe fresque avec rien de plus et rien de moins que 86 887 pièces de dominos. Dans cette murale, nous pouvons voir des personnages emblématiques tels que le villageois, la cannelle ou Tom Nook, entre autres. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo pour que vous puissiez voir cette merveille.

Voir aussi

Source

Connexes