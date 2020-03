Grand Theft Auto 5 Online offre des récompenses doubles sur Gunrunning et des chemises gratuites dès maintenant

La mise à jour hebdomadaire de Grand Theft Auto Online est là, offrant de nouveaux bonus à toute personne qui passe en mode en ligne de Grand Theft Auto V. Cette semaine, Rockstar offre des récompenses supplémentaires sur les missions de tir d’armes à feu, ainsi que des réductions sur certains objets du jeu.

À partir de maintenant jusqu’au 11 mars, vous pouvez gagner le double GTA $ et RP pour toutes les missions de vente d’armes à feu, ce qui signifie que c’est le bon moment pour déplacer toutes les armes auxquelles vous vous accrochez. Il y a également des doubles récompenses actives sur la série Bunker, donc si vous lancez un mode adversaire Bunker, vous pouvez vous attendre à un paiement plus élevé qu’auparavant.

Il y a aussi quelques cadeaux à saisir. Connectez-vous cette semaine et vous obtiendrez les t-shirts Overflod et Nagasaki blancs sans avoir à dépenser un seul GTA $ pour eux. Ce sont des designs simples, mais ils sont élégants.

En parlant d’Overflod, vous pouvez gagner un Imvergon Överflöd personnalisé sur la roue porte-bonheur au Diamond Casino & Resort dès maintenant. Allez-y et tentez votre chance.

Une gamme de produits en jeu est également à prix réduit. Les MOC, y compris les options de personnalisation et les modifications, sont réduits de 35%, tout comme l’Imponte Ruiner 2000, le Karin Sultan RS et le Declasse Scramjet.

Des réductions supplémentaires s’appliquent aux abonnés Twitch Prime. Si vous avez un abonnement, vous avez droit à un Pixel Pete’s Arcade, et si vous en avez déjà acheté un, vous serez indemnisé. Vous obtiendrez également 10% de réduction supplémentaire sur les réductions ci-dessus, ainsi que 35% de réduction sur la Rune Zhaba, si vous avez besoin d’un puissant véhicule tout-terrain.

Grand Theft Auto V continue de gagner énormément d’argent et s’est vendu à plus de 120 millions d’exemplaires dans le monde. Grand Theft Auto Online a récemment ajouté une nouvelle option Open Wheel Racing et continue de se développer.

