Grand Theft Auto 5 Online offre des récompenses doubles sur King Of The Hill et des réductions sur les arcades

Grand Theft Auto Online, l’accompagnement multijoueur de GTA 5, a de nouvelles récompenses et réductions pour la semaine du 19 mars au 25 mars. Les joueurs participant à King of the Hill recevront le double des récompenses. Dans le casino, les missions de travail et d’histoire rapporteront également aux joueurs des avantages doubles, et un nouveau trésor de diamants est également disponible à emporter dans un casse.

Pour les accessoires, tous les joueurs pourront déverrouiller les T-shirts Black and White Street Crimes Icons basés sur des armoires d’arcade vintage. Vous pouvez également essayer la Lucky Wheel pour son nouveau premier prix de la semaine, une Dewbauchee JB 700W.

Il existe également une variété de réductions sur les propriétés d’arcade, l’équipement de braquage, les penthouses, les voitures et d’autres articles. Le Nagasaki Buzzard est l’un des articles les plus fortement réduits et peut être acheté pour 40% de réduction. Le Buzzard est utile pour la livraison rapide, le transport entre les propriétés et les évasions rapides. À Freeroam, les joueurs peuvent également appeler l’hélicoptère pour un soutien lourd. Si la propriété est plus rapide, toutes les arcades sont également réduites à 25% pour la semaine, ainsi que la personnalisation et les extras d’arcade.

Les joueurs avec des comptes Twitch Prime recevront un rabais supplémentaire de 10% sur les remises répertoriées de la semaine, et si les comptes sont connectés au Rockstar Social Club, les joueurs peuvent obtenir plus de récompenses. Ils pourront échanger gratuitement l’arcade de Pixel Pete dans la baie de Paleto et obtenir 80% de réduction sur les voitures Pegassi Tempesta et Vapid FMJ.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: l’évolution de Grand Theft Auto

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.