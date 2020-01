Grand Theft Auto était le jeu le plus vendu aux États-Unis pendant la décennie

Le titre défiant les lois de Rockstar Grand Theft Auto V était le jeu le plus vendu de la décennie aux États-Unis.

C’est selon GamesIndustry.biz, qui rapporte que le jeu de sertissage a été – peut-être sans surprise – le titre le plus vendu en Amérique après sa sortie en septembre 2013.

Entre mai et novembre 2019, cinq millions d’exemplaires de GTA V ont été vendus. Au total, 115 millions d’exemplaires ont été expédiés depuis son déjeuner de 2013 en novembre 2019.

En août de la même année, une nouvelle mise à jour du casino a vu le jeu atteindre un nouveau record d’engagement des joueurs.

Take-Two a vu 28% de ses revenus du T1 2019 provenir de Grand Theft Auto V.

Sans surprise, Activision a obtenu la moitié des 20 premières places avec sa franchise Call of Duty. Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 ont respectivement pris la deuxième et la troisième place.

Selon l’éditeur, la dernière entrée de la franchise – Modern Warfare – est le titre multijoueur le plus joué depuis six ans. En plus de cela, le jeu a également vu le plus grand lancement sur PC de la franchise Call of Duty.

Comme l’a révélé Activision Blizzard, la sortie annuelle d’un jeu Call of Duty est cruciale pour la stratégie de l’entreprise à mesure qu’elle progresse.