Grand Theft Auto IV revient à la vapeur le mois prochain sans multijoueur en ligne

Retiré de la vente sur Steam en janvier en raison d’un problème avec le service Games for Windows Live, aujourd’hui disparu, Grand Theft Auto IV revient au service le 19 mars sous le nom de Grand Theft Auto IV: Complete Edition. La nouvelle version du jeu comprend le jeu principal et Episodes From Liberty City mais ne prend plus en charge le multijoueur en ligne.

La version PC précédente de Grand Theft Auto IV n’utilisait pas seulement Games for Windows Live pour alimenter son multijoueur; Le service de Microsoft était également requis pour générer de nouvelles clés de jeu. La nouvelle version, lancée le mois prochain sur toutes les vitrines de PC, y compris Steam et le propre lanceur de jeux de Rockstar, supprime la dépendance Games for Windows Live de Grand Theft Auto IV au coût du multijoueur en ligne.

À partir du 19 mars, les joueurs qui possèdent Grand Theft Auto IV sur PC pourront mettre à jour leur jeu vers Grand Theft Auto IV: Collection complète. Auparavant autonomes, les modules complémentaires de l’histoire d’Episodes From Liberty City seront désormais inclus dans le package. Accédez à la page Steam du jeu pour plus de détails sur la transition vers la nouvelle version.

