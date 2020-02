Grand Theft Auto IV revient sur Steam

Grand Theft Auto IV reviendra sur Steam après une absence d’un mois.

Comme indiqué sur la page du magasin du titre, le 19 mars 2020 est le jour où Grand Theft Auto IV et Grand Theft Auto: Episodes de Liberty City se réunissent pour former Grand Theft Auto IV: Complete Edition.

Il convient de noter que la version mise à jour du titre sera disponible sur le lanceur de jeux de Rockstar.

Pour ceux qui possèdent déjà les jeux, leurs fichiers de sauvegarde seront compatibles avec l’édition complète. Pour que le jeu revienne sur Steam, le mode multijoueur a dû être coupé, tout comme les classements.

S’adressant à US Gamer, un porte-parole de Rockstar Games a expliqué pourquoi le titre défiant la loi avait été retiré de la vitrine de Valve. Les liens précédents des jeux avec Games for Windows Live en étaient la cause.

“Grand Theft Auto 4 a été créé à l’origine pour la plate-forme Games for Windows Live”, a déclaré le porte-parole.

“Avec Microsoft ne prenant plus en charge Games for Windows Live, il n’est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre la version actuelle du jeu. Nous examinons d’autres options pour distribuer GTA4 pour PC et partagerons plus d’informations dès que possible. comme nous pouvons.”

Le mois dernier, il a été révélé que Grand Theft Auto V était le jeu le plus vendu au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Entre mai et novembre 2019, cinq millions d’exemplaires du jeu ont été vendus.