Grands jeux vidéo développés par une seule personne

Il y a des développeurs qui n’ont besoin de l’aide de personne pour réussir.

Il y a des choses qui ne sont pas achetées; avoir ou ne pas avoir. L’un d’eux est le talent, quelque chose de fondamental pour exécuter brillamment une idée. Et le jeu vidéo regorge de créatifs ingénieux qui ont montré qu’ils pouvaient concevoir un projet sans l’aide de personne. Axiom Verge, Banished, Bob’s Game, Five Nights at Freddy … La liste des titres développés dans des conditions humbles est interminable.

Il y a des moments où une personne est capable de travailler dans chacune des sections qui composent un jeu vidéo dans sa version finale. Il y en a aussi d’autres dans lesquels ils ont aidé à peaufiner un certain élément. Donc, aujourd’hui, nous voulions revendiquer plusieurs titres – et fantastiques – développés seuls. Les avez-vous tous essayés?

Distinction Le travail de Jesse Makkonen est très intéressant pour sa capacité à sensibiliser. Aux commandes, nous avons une horreur de survie du défilement latéral et du pixel statique, tandis que l’intrigue nous met encore et encore entre l’épée et le mur. Nous jouons un agent immobilier chargé d’exécuter des expulsions qui peuvent fuir les monstres, mais pas leur conscience.

Undertale Toby Fox a conçu une idée qui est devenue plus tard l’un des jeux vidéo les plus acclamés de la génération actuelle. Et c’est que, pour le meilleur ou pour le pire, Undertale est spécial. Comme dans la saga Persona, dans cette aventure de jeu de rôle, tuer n’est pas toujours le seul moyen; Le dialogue peut être autant ou plus gratifiant. Vous êtes obligé de l’essayer.

Minecraft Un phénomène qui ne manque aucune liste, que ce soit les récompenses, les ventes et même celle-ci. Parce que son créateur est un nom propre de l’industrie: Markus ‘Notch’ Persson. Le créateur suédois a eu une excellente idée, il l’a exécutée au bon moment et à partir de là, tout a réussi. Il est actuellement à la retraite après la vente de Mojang à Microsoft pour 2,5 milliards de dollars.

Merde Castilla Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait Ghosts’n Goblins dans notre pays? Eh bien, il existe déjà, il s’appelle Maldita Castilla et il a été développé par Locomalito. Une aventure d’action et de plate-forme vraiment difficile qui nous emmène à travers six niveaux avec leurs patrons finaux respectifs qui attendent pour nous traquer. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes.

Spelunky Développé sous GameMaker Studio par Derek Yu, Spelunky était l’un des jeux vidéo indépendants les mieux notés de la dernière génération. Sa combinaison de plates-formes, d’exploration et de donjons générés de manière aléatoire a conquis tout le monde là-bas en 2008. Un parfait exemple de l’époque où, avec très peu, beaucoup peut être accompli.

Iconoclastes La fantastique metroidvania développée par Joakim ‘Konjak’ Sandberg est un hommage au 16 bits. De plus, le simple fait que le projet soit apparu était plus qu’une raison suffisante pour célébrer, puisque Sandberg a passé sept ans à travailler sans relâche sur le jeu. Action, exploration et sens de l’humour, un mix qui ne manque jamais.

Son histoire Sam Barlow a travaillé sur des projets des séries Silent Hill: Origins et Silent Hill: Shattered Memories. Une carrière intéressante qui le rend digne de signer un projet solo. C’est ainsi qu’est née Her Story, une expérience qui n’a laissé personne indifférent grâce à sa prémisse attractive: enquêter sur des scènes d’images réelles dans la peau d’une sorte de détective.

UnEpic Le dernier de Francisco Tllez de Meneses était Ghost 1.0, mais le jeu vidéo qui l’a rendu célèbre était, sans aucun doute, UnEpic. Le protagoniste s’occupe du nom de Daniel et est un garçon ordinaire: il aime les jeux vidéo de rôle et la science-fiction. Un jour, il va aux toilettes et apparaît au fond d’un château médiéval, voulez-vous savoir ce qui vient ensuite?

Lone Survivor Si quelqu’un vous dit qu’il aime Silent Hill 2, il devient automatiquement légitime. Voici Jasper Byrne, créateur de Lone Survivor. La proposition n’est pas trop loin de ce qui a été vu dans d’innombrables horreurs de survie de style traditionnel: la gestion des ressources, l’exploration et un cadre écrasant. Un must pour tout amateur d’horreur.

Vallée de Stardew L’affaire Stardew Valley présente certaines similitudes avec Minecraft: elle est arrivée au bon moment avec une proposition qui est plus courante chaque jour sur la scène indépendante. Le titre addictif développé uniquement par Eric Barone a dépassé les dix millions d’exemplaires vendus en janvier dernier. Soit dit en passant, Barone travaille sur une nouvelle adresse IP.

En savoir plus sur: Spelunky, Distraint, Undertale, Iconoclasts, Minecraft, Stardew Valley, UnEpic et Maldita Castilla.

.