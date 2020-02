Graphiques britanniques: l’aventure en forme d’anneau entre dans le top cinq, devançant Mario Kart 8 Deluxe

Les données du graphique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 8 février, révélant que Ring Fit Adventure va de force en force avec un top cinq.

Le jeu est réintégré dans les charts la semaine dernière après que les pénuries de stock ont ​​eu un impact sur son succès au cours de la période de Noël, et il augmente de plus en plus au fil des semaines. Il occupe la quatrième place cette semaine, dépassant le feuillage persistant de Nintendo Mario Kart 8 Deluxe.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats de cette semaine:

Ukie Games Charts ©, compilé par GFK