Graphiques britanniques: trois jeux Nintendo Switch dans le top 10 cette semaine | My Nintendo News

Nous sommes lundi et les dernières cartes britanniques sont arrivées. Il est intéressant de voir Dragon Ball Z: Kakarot rester au n ° 1 en battant les goûts de Call of Duty et de la FIFA. L’industrie des jeux rapporte que le stock de Nintendo Switch est actuellement faible en ce moment, le système hybride se révélant toujours populaire auprès des consommateurs. Voici le Top 10 UKIE / GSD pour la semaine se terminant le 25 janvier

La semaine dernièreCette semaineTitre11Dragon Ball Z: Kakarot 22Call of Duty: Modern Warfare63Grand Theft Auto V34FIFA 2095Just Dance 2020126Mario Kart 8: Deluxe47Star Wars Jedi: Fallen Order108Minecraft79Luigi’s Mansion 31610Mario & Sonic Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

