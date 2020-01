Graphiques britanniques: WarioWare Gold passe de 827e à cinquième au cours d’une semaine très réussie pour 3DS

Les données du graphique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 18 janvier, révélant que la bonne vieille 3DS a connu une semaine de craquage dans le pays.

Le plus gros sujet de discussion ici est WarioWare Gold, qui a réussi à grimper jusqu’à la cinquième position, loin de nulle part. Selon GamesIndustry.biz, le jeu était apparemment à la 827e place la semaine précédente, donc c’est tout un saut.

Trois Montre Yo-Kai Les jeux 3DS se retrouvent également aux 8e, 12e et 13e, et Metroid Prime: Force de la Fédération est au 26e, tandis que Switch nouveau venu Tokyo Mirage Sessions #FE Encore débute à la 17e place. La raison de ce succès soudain et étrange pour les titres 3DS est entièrement due à Argos, un détaillant britannique qui a fortement réduit les prix des jeux mentionnés ci-dessus la semaine dernière.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats de cette semaine:

Ukie Games Charts ©, compilé par GSD