Graphiques japonais: Animal Crossing: New Horizons dépasse les ventes à vie de Pokémon Sword And Shield

Parfois, vous avez juste l’image parfaite en attente d’utilisation dans votre base de données. Aujourd’hui est l’un de ces jours.

Les chiffres des cartes japonaises de Famitsu sont maintenant disponibles du 13 au 19 avril, révélant que Animal Crossing: New Horizons encore une fois dominé les ventes hebdomadaires.

Le jeu a évolué à environ 286 586 exemplaires au Japon la semaine dernière, montrant un niveau fou d’élan alors qu’il pousse confortablement le numéro un de la semaine dernière, Remake de Final Fantasy VII, en deuxième place. En termes de ventes physiques dans la région, New Horizons a désormais dépassé Épée et bouclier PokémonLe total à vie de la marque, ce qui signifie qu’il est devenu le deuxième jeu Switch le plus vendu dans le pays d’origine de Nintendo après seulement un mois de vente.

Voici le top 10 (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales):

1) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} – 286.586 / 3.611.246

2) [PS4] Remake de Final Fantasy VII (Square Enix) {2020.04.10} – 70.652 / 773.505

3) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 13.313 / 2.882.585

4) [PS4] Resident Evil 3 (Capcom) {2020.04.03} – 12.247 / 236.435

5) [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 9.034 / 3.655.868

6) [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco Games) {2020.03.26} – 8.682 / 116.217

7) [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Jeux de Bandai Namco) {2020.03.26} – 8.080 / 98.912

8) [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 8.005 / 1.406.903

9) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 7.915 / 3.570.493

dix) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 7.154 / 1.356.230

Les ventes de matériel Nintendo Switch sont toujours plus faibles que d’habitude, les problèmes d’expédition causés par la pandémie actuelle de coronavirus causant toujours des problèmes. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses:

Nintendo Switch: 19 273 (11 167 568)

PlayStation 4: 23 606 (7 552 635)

PlayStation 4 Pro: 10 894 (1 498 788)

Xbox One S: 31 (21 145)

Xbox One X: 22 (19639)

Nintendo Switch Lite: 8 601 (2 124 042)

Nouvelle Nintendo 2DS LL: 1 457 (1 122 642)

Nouvelle Nintendo 3DS: 114 (5 887 104)