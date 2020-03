Graphiques japonais: les jeux Pokémon arrivent en deuxième et troisième position alors que Nioh 2 fait ses débuts

Les graphiques japonais de Famitsu sont maintenant disponibles du 9 au 15 mars, révélant que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX a glissé à la deuxième place après avoir dépassé les palmarès au cours de sa semaine d’ouverture.

Le jeu a réussi à déplacer environ 46391 unités cette semaine, sans réussir à repousser la toute nouvelle version PS4, Nioh 2. Titres Pokémon associés Épée et bouclier également une place en troisième place, tandis que Switch newcomer La justice de mon héros 1 fait ses débuts en quatrième position.

Voici le top 10 (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales):

1) [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} – 91.892 / NOUVEAU

2) [NSW] Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Pokémon Co.) {2020.03.06} – 46.391 / 184.939

3) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 18.567 / 3.509.920

4) [NSW] My Hero One’s Justice 2 (Bandai Namco Games) {2020.03.12} – 16.997 / NOUVEAU

5) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 11.787 / 1.309.815

6) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 11.272 / 2.817.258

sept) [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 9.898 / 3.602.272

8) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 8.773 / 723.803

9) [PS4] Post gagnant 9 2020 (Koei Tecmo) {2020.03.12} – 8.045 / NOUVEAU

dix) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} – 6.827 / 3.341.950

Les ventes du modèle Switch d’origine ont légèrement augmenté pour la première fois depuis des semaines après une longue période de problèmes de distribution. Le Switch Lite se vend toujours mieux que la console standard, cependant, avec plus de stock facilement disponible sur les étagères. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses:

Nintendo Switch: 11 801 (10 892 947)

PlayStation 4: 10 516 (7 436 345)

PlayStation 4 Pro: 4 409 (1 455 771)

Xbox One S: 27 (20 966)

Xbox One X: 31 (19 059)

Nintendo Switch Lite: 45 473 (1 515 699)

Nouvelle Nintendo 2DS LL: 1265 (1116705)

Nouvelle Nintendo 3DS: 97 (5 886 664)