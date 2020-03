Graphiques japonais: les ventes de commutateurs montent en flèche alors que les croisements d’animaux: New Horizons domine

Les chiffres des cartes japonaises de Famitsu sont maintenant disponibles du 16 au 22 mars, confirmant à nouveau Animal Crossing: New Horizons‘énorme succès débuts.

Comme cela avait été rapporté plus tôt dans la journée, le jeu a réussi à vendre un nombre phénoménal de 1 880 626 copies physiques au cours de ses trois premiers jours de vente au Japon. Il s’agit du lancement le plus puissant de tous les jeux Nintendo Switch de l’histoire dans la région et le place confortablement au premier rang cette semaine.

Ce fut une excellente semaine pour le logiciel Switch, avec neuf des dix meilleurs jeux sur la plate-forme de Nintendo. Seulement Nioh 2 a réussi à briser la fête Nintendo, tombant à la deuxième place après ses débuts la semaine dernière.

Voici le top 10 (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales):

1) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} – 1.880.626 / NOUVEAU

2) [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} – 26.140 / 118.032

3) [NSW] Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Pokémon Co.) {2020.03.06} – 21.954 / 206.893

4) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 17.608 / 3.527.528

5) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 12.116 / 1.321.931

6) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 12.095 / 2.829.353

sept) [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 10.647 / 3.612.919

8) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 7.505 / 731.308

9) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} – 7.467 / 3.349.417

dix) [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 6.580 / 1.375.417

New Horizons a également eu un impact majeur sur le marché du matériel, les ventes totales des consoles Nintendo Switch atteignant des chiffres plus élevés que lors de la semaine de lancement de la console. Ensemble, 392 576 systèmes Switch et Switch Lite ont été vendus. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses:

Nintendo Switch: 129 473 (11 022 420)

PlayStation 4: 11 156 (7 447 501)

PlayStation 4 Pro: 4 237 (1 460 008)

Xbox One S: 30 (20 996)

Xbox One X: 281 (19 340)

Nintendo Switch Lite: 263 103 (1 778 802)

Nouvelle Nintendo 2DS LL: 896 (1 117 601)

Nouvelle Nintendo 3DS: 126 (5 886 790)