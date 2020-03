Graphiques japonais: Pokémon épée et bouclier reviennent en haut, les ventes de commutateurs souffrent toujours

Les chiffres des cartes japonaises de Famitsu sont maintenant disponibles du 24 février au 1er mars, révélant que Épée et bouclier Pokémon sont revenus en haut de la pile.

Les deux matchs ont déplacé environ 24 886 unités entre eux cette semaine, dépassant le numéro un de la semaine dernière, Persona 5 Scramble. Mega Man Zero / ZX Legacy Collection est entré dans le tableau à la sixième place, avec 11 610 ventes sur Switch.

Voici le top 10 (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales):

1) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 24.886 / 3.470.674

2) [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus) {2020.02.20} – 19.504 / 135.499

3) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 12.510 / 1.285.095

4) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 11.958 / 2.793.235

5) [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 11.635 / 3.581.055

6) [NSW] Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Capcom) {2020.02.27} – 11.610 / NOUVEAU

sept) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 8.958 / 704.963

8) [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus) {2020.02.20} – 8.889 / 55.304

9) [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 7.650 / 1.354.554

dix) [NSW] L’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} – 7.644 / 165.331

Dans les cartes matérielles, la Nintendo Switch est toujours en difficulté alors que le coronavirus continue d’avoir un impact sur la distribution. Le modèle Switch d’origine a réussi à vendre plus d’unités cette semaine que la dernière fois, mais est encore loin de ses totaux normaux. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses:

Nintendo Switch: 15 314 (10 876 722)

PlayStation 4: 5 946 (7 416 245)

PlayStation 4 Pro: 3 637 (1 447 175)

Xbox One S: 35 (20 881)

Xbox One X: 37 (18 999)

Nintendo Switch Lite: 37 784 (1 423 065)

Nouvelle Nintendo 2DS LL: 1064 (1114387)

Nouvelle Nintendo 3DS: 67 (5 886 490)