Graphiques japonais: Pokémon Sword And Shield Lifetime Sales Overtake Splatoon 2, et Smash Is Next

Les chiffres des cartes japonaises de Famitsu sont maintenant disponibles du 13 au 19 janvier, révélant que Épée et bouclier Pokémon a perdu sa première place après neuf semaines consécutives au sommet.

Les deux titres ont perdu contre de nouveaux Yakuza et Dragon Ball Z sort cette semaine, mais ce n’est pas si mal pour la bête qui attrape les monstres. Les ventes à vie pour Sword and Shield ont maintenant atteint environ 3 312 358, dépassant Splatoon 2le total de 3288270 la semaine dernière et l’aidant à devenir le deuxième jeu Switch le plus vendu dans la région derrière Super Smash Bros.Ultimate (bien que peut-être pas pour longtemps, en regardant les figures ci-dessous).

Autre part, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a fait ses débuts au sixième rang, vendant 18 797 exemplaires lors de sa semaine d’ouverture.

Voici le top 10 (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales):

1) [PS4] Yakuza: comme un dragon (Sega) {2020.01.16} – 156.993 / NOUVEAU

2) [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Jeux de Bandai Namco) {2020.01.16} – 89.537 / NOUVEAU

3) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokemon Co.) {2019.11.15} – 55.604 / 3.312.358

4) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 35.860 / 583.429

5) [PS4] Romance des Trois Royaumes 14 (Koei Tecmo) {2020.01.16} – 20.095 / NOUVEAU

6) [NSW] Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo) {2020.01.17} – 18.797 / NOUVEAU

sept) [NSW] L’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} – 15.790 / 107.698

8) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 13.919 / 1.222.666

9) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 12.370 / 2.737.674

dix) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 12.347 / 3.522.802

Le commutateur continue également de dominer le graphique du matériel. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses:

Nintendo Switch: 62 920 (10 653 744)

PlayStation 4: 2 147 (7 387 252)

PlayStation 4 Pro: 4 178 (1 432 919)

Xbox One S: 33 (20720)

Xbox One X: 41 (18 843)

Nintendo Switch Lite: 33 538 (1 227 273)

Nouvelle Nintendo 2DS LL: 692 (1109896)

Nouvelle Nintendo 3DS: 74 (5 886 171)