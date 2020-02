Gratuit pour les abonnés japonais Nintendo Switch Online

Nintendo Switch en ligne C’est le service de paiement du Grand N qui nous permet de jouer en mode multijoueur à distance dans la console hybride, mais a également l’ajout occasionnel, comme la possibilité de jouer à une sélection de jeux Nintendo Entertainment System (NES), de Super Nintendo Entertainment System (SNES) ou Tetris 99. Cependant, le Abonnés japonais de ce service payant ils pourraient déjà profiter de Fire Emblem Warriors pendant une semaine, et maintenant il a été annoncé ce que le prochain jeu gratuit auquel vous pouvez jouer pendant un temps limité. Vous pouvez maintenant essayer Dead Cells!

Cellules mortes C’est un titre appartenant au genre roguelite, et maintenant les abonnés japonais Nintendo Switch Online peuvent en profiter gratuitement pendant une durée limitée. Ainsi, cette “promotion” débutera le lundi 24 février à 12h00 (heure locale japonaise) et se terminera le dimanche 8 mars à 23h39 (également heure locale japonaise). De cette façon, si vous êtes l’un de ceux qui ont plusieurs comptes de différentes régions sur vos consoles hybrides, et si par hasard vous avez payé un abonnement à Nintendo Switch Online sur votre compte japonais, alors vous pouvez marquer le calendrier pour essayer ce super titre pour les 2 semaines complètes qui seront disponibles.

De cette façon, et voyant que Dead Cells sera gratuit pour les abonnés japonais, les abonnés du reste des régions n’ont qu’à se demander si une promotion similaire sera également activée sur notre territoire, car c’est un excellent moyen d’attirer aux nouveaux joueurs à certains jeux qui peuvent ne pas avoir autant de portée du bon au premier. Et vous, avez-vous déjà joué ce titre de genre roguelite?

