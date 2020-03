Green Man Gaming met fin à ses ventes pour la franchise Borderlands

Par Alan Wen,

Avant la sortie Steam de Borderlands 3 le vendredi 13, vous avez jusqu’à minuit GMT / 16h00 HNP pour faire de grosses économies sur la franchise Borderlands, dans le cadre de la vente March Mayhem de Green Man Gaming.

Cela inclut Borderlands 3, que vous pouvez économiser 56% sur les éditions Standard, Deluxe ou Super Deluxe. Toutes les offres pour la franchise sont les suivantes:

Borderlands 3 – Édition Standard pour 22 £ / 25,96 $

Borderlands 3 – Deluxe Edition pour 28,60 £ / 34,76 $

Borderlands 3 – Super Deluxe Edition pour £ 37.40 / / $ 44

Borderlands: Jeu de l’année amélioré pour 14,73 £ / 17,68 $

Borderlands 2: Édition Jeu de l’année pour 6,77 £ / 7,74 $

Borderlands: The Pre-Sequel pour 7,92 £ / 10,56 $

Borderlands: The Handsome Collection pour 15,42 £ / 17,42 $

Si vous n’êtes pas assez rapide ou si vous n’êtes pas intéressé par autre chose, il existe bien sûr d’autres offres qui durent jusqu’au reste du mois. Pratiquement, la plupart des offres importantes sont regroupées par franchise ou éditeur.

La franchise Tom Clancy est également importante, car il y a de grosses économies à réaliser avec Rainbow Six: Siege et Ghost Recon: Wildlands. Encore une fois, ceux-ci s’appliquent aux éditions standard ainsi qu’aux éditions spéciales ou étendues, ce qui vous permet de faire une plus grande économie en optant pour les plus gros bundles.

Pour quelque chose d’un peu plus old school, les offres incluent également la série Splinter Cell, avec le jeu original pour seulement 1,28 £ / 2,99 $. Cela devrait vous perturber pendant que vous priez pour qu’Ubisoft ramène Sam Fisher.

Il y a aussi beaucoup d’autres choses à découvrir sur Green Man Gaming, y compris certains éditeurs indépendants comme Raw Fury ainsi que Idea Factory et Arc System Works pour votre correctif de jeu anime.

Si vous êtes à la recherche d’autres offres de jeux, pourquoi ne pas suivre Jelly Deals? Rejoignez-nous pour trouver la meilleure carte SD Nintendo Switch, le meilleur disque dur externe PS4 ou le meilleur prix pour Xbox Game Pass Ultimate.

