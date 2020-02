Green Man Gaming offre un tas de ventes cette semaine

Par Elizabeth Henges,

Mercredi 12 février 2020 23:18 GMT

Si vos plans ce week-end de la Saint-Valentin consistent principalement à regarder un écran de PC, pourquoi ne pas acheter de nouveaux jeux de Green Man Gaming?

Green Man Gaming a plusieurs ventes en cours dont vous pouvez profiter, peu importe ce que vous prévoyez de faire ce week-end. Avec le code FEB22, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 22% sur n’importe quel jeu à prix plein. Donc, s’il y a eu une nouvelle version particulière que vous avez envisagée, voici votre chance de l’obtenir un peu moins cher. Peut-être que c’est maintenant le bon moment pour récupérer le hit Pokémon-clone Temtem pour 21,83 £ / 27,29 $? N’oubliez pas d’utiliser le code! Le code FEB22 expirera le 15 février, vous n’avez donc pas trop de temps pour l’utiliser.

En plus de cela, il y a trois ventes d’éditeurs / développeurs à exploiter. Le premier est une vente de jeux 2K, où vous pouvez obtenir des titres comme Borderlands 3 pour 23,00 £ / 27,14 $ et Bioshock: The Collection pour 9,20 £ / 13,80 $. La deuxième est une vente Rockstar, bien que celle-ci soit limitée à trois jeux en particulier: Red Dead Redemption II, Grand Theft Auto V et L.A. Noire. Pour ceux-ci, cependant, vous devrez télécharger le lanceur de jeu de Rockstar pour les jouer, donc c’est à vous de savoir si cela vaut la peine ou non. Ces deux ventes durent jusqu’au 22 février.

Enfin, le développeur DONTNOD a une vente sur la série de titres Life is Strange. Si vous attendiez d’entrer dans les titres d’aventure narrative, c’est maintenant votre chance d’obtenir tous les titres pour pas cher! Life is Strange Season 1 coûte 2,94 £ / 3,68 $, le prequel Life is Strange: Before The Storm est de 2,58 £ / 3,13 $, et Life is Strange Season 2 est de 15,18 £ / 18,40 $. Cette vente dure jusqu’au 18 février.

Il y a encore plus en vente, alors assurez-vous de vérifier Green Man Gaming pour toutes les offres!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.