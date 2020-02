Greninja devient le Pokmon de l’année 2020, consultez le top 10!

Google s’est occupé de l’enquête macroéconomique mondiale. Êtes-vous favori?

Nous vous avons parlé il y a quelques joursmacro-enquête pour répondre à un débat récurrentdans la communauté du jeu vidéo et celle de Pokémon en particulier: Quel est le meilleur Pokmon de la saga?Googlea relevé le défi et a lancé un référendum mondial dans lequel les utilisateurs ont pu choisir leurs favoris parmi toute la franchise.

Vous pouvez consulter la liste des gagnants ci-dessous:

Greninja

Lucario

Mimikyu

Charizard

Umbreon

Sylveon

Garchomp

Rayquaza

Gardevoir

Gengar

Pikachu a été exclu de la liste.Greninjaest l’évolution de Froakie et Frogadier, l’un des premiers pokmon de Pokmon X et Y. Sa popularité l’a conduit à la saga Smash Bros., un honneur qu’il partage avecLucario, en deuxième position et l’un des Pokémon Pokémon les plus aimés.Mimikyufermer le top-3 C’était l’un des pokmon les plus étonnants de Pokmon Sun and Moon, devenant l’un des monstres de poche les plus attachants de la franchise.

La saga traverse un moment fabuleux dansNintendo Switchgrâce au succès de Pokmon Sword and Shield, qui comptevos ventes par millions. Sur le territoire du mobile, Pokmon GO est toujours l’un des jeux les plus joués du moment, ce qui permet de remplir les coffres de ceux qui participent à son développement.

