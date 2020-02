Greninja remporte le Pokémon de l’année, Zarude révélé comme nouveau Mythique pour Pokemon Sword and Shield

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 28 février 2020 14:54 GMT

Pokemon Day a révélé un nouveau Pokémon mythique pour l’épée et le bouclier Pokémon et les résultats du sondage Google Pokémon sont arrivés.

Pokemon Day 2020 était le 27 février, et comme promis, The Pokemon Company et Nintendo ont révélé la nouvelle créature mythique pour Épée et bouclier Pokémon.

C’est le singe voyou Pokemon Zarude qui aime se balader en utilisant des arbres et des branches lors des combats. Zarude est un Pokémon de type Dark / Grass et utilise la capacité Leaf Guard où il fait pousser des vignes à l’arrière de son cou, de ses poignets et de ses pieds. Ceux-ci peuvent être utilisés pour gifler un adversaire comme on le voit dans la vidéo.

Alternativement, les vignes permettent également à la créature d’attraper des baies, et si le Pokémon enroule les vignes autour de lui, il guérira les blessures de combat.

Plus d’informations sur le Pokémon sont promises prochainement.

Dans le cadre de Pokemon Day 2020, les résultats du sondage Pokemon Google sont arrivés, et le grand gagnant était le ninja Pokemon Greninja.

Le Pokémon est un type eau / sombre qui a été introduit avec la génération 6. Il évolue à partir de Frogadier et est la forme finale de Pokemon Froakie de démarrage.

Le sondage a couvert Pokemon de toutes les régions publiées au fil des ans ainsi que toutes les formes évolutives et légendaires.

Voici le top 10 des Pokémon voté par les fans du monde entier.

Greninja

Lucario

Mimikyu

Charizard

Umbreon

Sylveon

Garchomp

Rayquaza

Gardevior

Gengar

