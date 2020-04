Grey Dog Software lance Total Extreme Wrestling 2020 ce mois-ci

Cela fait quelques années depuis la dernière itération de la série Total Extreme Wrestling d’Adam Ryland, mais Gray Dog Software devrait sortir la dernière version ce mois-ci. Grey Dog sortira TEW 2020 le 30 avril, avec la version bêta d’essai oublic prévue pour jeudi prochain.

TEW est le successeur de la série de simulations de lutte Extreme Warfare de Ryland, qui a commencé avec Extreme Warfare originale en 1995. Au fil des ans, le jeu s’est transformé en différentes versions, y compris Extreme Warfare Deluxe en 2001, Extreme Warfare Revenge en 2002, puis TEW débutant en 2004. Le jeu permet aux joueurs de configurer leurs propres paramètres de lutte et de prendre le contrôle d’une entreprise de lutte, en la guidant à travers les hauts et les bas de la réservation d’émissions, en traitant avec le talent, en négociant pour des séries télévisées et autres.

Le jeu utilise par défaut un ensemble de données fictif «Cornellverse» mais permet des ensembles de données créés par l’utilisateur, ce qui a conduit à une multitude de paramètres historiques et actuels basés sur des équivalents de lutte du monde réel. TEW 2020 proposera une multitude de nouvelles mises à jour, car le code a été entièrement réécrit, l’annonce annonçant les nouvelles fonctionnalités suivantes:

* Nouvelle structure de contrat, processus de tarification des billets et plans de marchandisage.

* Les niveaux de fréquentation sont désormais directement impactés par les noms des stars sur un spectacle et une approche de réservation de match beaucoup plus rationalisée.

* Jouer en tant que compagnies enfants. Ce mode fonctionne de la même manière que la gestion d’une entreprise normale, sauf que le joueur doit faire face à plusieurs défis supplémentaires en traitant avec la société mère (travailleurs de développement, appelez les travailleurs, licenciez les travailleurs et le parent bloque certaines actions).

* TEW2020 aura une résolution de 1366 × 768, ce qui signifie qu’il est physiquement plus large que les jeux précédents.

* Fonctionnalité de réservation à la volée pour la première fois. Cela signifie que lorsque vous diffusez un spectacle, vous pouvez «abandonner» l’événement en direct et revenir à l’écran de réservation quand vous le souhaitez.

* Chaque événement peut avoir une intention; cela indique au jeu comment il est promu auprès des fans et quel est son objectif. Les quatre niveaux sont Normal (comme les versions précédentes), Lesser, Tour et Throwaway.

* Les attributs feront leurs débuts en 2020. Les attributs sont essentiellement des balises qui peuvent être attribuées aux travailleurs pour leur donner des caprices ou des capacités spécifiques.

* De l’expérience pour chaque travailleur a été ajoutée. L’expérience affecte les performances du travailleur sur le ring; plus un travailleur est expérimenté, mieux il est capable de faire face aux problèmes et aux erreurs lorsqu’ils surviennent. Cela permet également aux travailleurs d’atténuer les mauvaises réservations.

* Livré avec un éditeur détaillé qui vous permet de modifier n’importe quel aspect du monde du jeu. Modifiez les mondes existants ou créez le vôtre!

* Nouvelle fonctionnalité qui transforme une sauvegarde directement en une nouvelle base de données. Il se trouve dans le menu Options (juste au-dessus du bouton existant pour créer un fichier MDB). La base de données résultante fonctionne alors comme n’importe quel autre mod – vous pouvez la modifier via l’éditeur principal, l’utiliser pour lancer de nouveaux jeux, etc.

Le jeu coûtera 34,95 $ par téléchargement direct et élicense sur le site de Gray Dog. Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités dans le journal complet des développeurs de Ryland ici (qui nécessite la création d’un compte de forum).