Greymoor annonce sa nouvelle date de sortie sur PC, PS4 et Xbox One

Il s’agit de la prochaine extension qui emmènera les joueurs au nord de Tamriel, dans les régions de Skyrim.

The Elder Scrolls Online: Greymoor est retardé. Cela ne devrait pas être une nouveauté pour les fans du jeu, puisque ZeniMax l’a confirmé il y a quelques semaines. Mais l’important est que Matt Firor et son équipe ont déjà confirmé lanouvelle date de sortie de cette extensionque de renvoyer les joueurs sur les terres sombres de Skyrim.

A travers la page officielle du jeu, et avec l’arrivée de l’extension aux serveurs de test, le réalisateurMatt Firora confirmé les nouvelles dates de Greymoor sur les ordinateurs ainsi que sur PS4 et Xbox One.PC et Macils peuvent y accéderMardi 26 mai, tandis que les utilisateurs deconsolel’aura disponible9 juinsur leurs plateformes.

Il y a plus de gens qui jouent à ESO en ce moment qu’à n’importe quel moment depuis 2015 Matt FirorIl a également souligné que, compte tenu de l’afflux important d’utilisateurs qui ont vécu le jeu pendant la quarantaine,l’étude a ajouté de nouveaux serveurs PC en Europepour maintenir votre nouvelle charge. Et ajoutez çaétudie les problèmes de retard d’entréeIls peuvent apparaître dans des missions et des événements avec un grand nombre de joueurs simultanés, pour le résoudre dans les prochaines mises à jour.

Avec l’arrivée de Greymoor sur The Elder Scrolls Online, les utilisateurs du MMO de Bethesda pourrontretournez au pays de Skyrim avec une nouvelle aventurepour en profiter, et plus tôt ce mois-ci, le prologue d’extension gratuit a été publié, disponible pour tous les joueurs. Mais si vous n’avez pas encore essayé cette proposition en ligne de la saga The Elder Scrolls, et qu’elle retient votre attention, n’hésitez pas à consulter notre analyse de The Elder Scrolls Online: Elsweyr avec toutes ses informations.

