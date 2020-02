GRID Autosport publiera une coopérative locale sur Nintendo Switch

Après avoir fait ses débuts sur Nintendo Switch et annoncé sa future compatibilité avec Nintendo Labo, Feral Interactive continue de soutenir et de fournir des nouvelles à GRID Autosport sur Switch A cette occasion, le studio a publié une bande-annonce consacrée à deux fonctionnalités que les fans attendaient avec impatience et qu’ils arriveront très bientôt dans le match.

Vous n’avez pas encore de date exacte, mais la possibilité de jouer en écran partagé entre deux joueurs et la possibilité de profiter de matchs entre huit dans une coopérative locale seront bientôt ajoutées. La meilleure chose à propos de tout cela est que, comme la mise à jour de Nintendo Labo, tout sera gratuit et vous n’aurez pas à dépenser un autre euro.

Enfin et avant de vous lancer dans l’aventure, je voudrais vous rappeler qu’en dépit d’être un bon jeu GRID Autosport s’éloigne de plus de titres d’arcade comme Mario Kart ou Crash Team Racing, alors peut-être est-il préférable de jeter un œil à notre analyse.

