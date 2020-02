GRID est le principal protagoniste des 3 jeux gratuits Stadia Pro en mars

Trois titres différents qui seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs Pro à partir du 1er mars.

Comme d’habitude chaque mois, Google Stadia a annoncé lanouveaux jeux gratuitsde sa plateforme en marspour les utilisateurs Pro. Un mois qui vient avectrois titres différentscette fois, dont deux ont été annoncés la semaine dernière avec l’arrivée de quatre nouveaux jeux sur la plateforme, et un autre avec l’aimable autorisation de Stadia. Les jeux en question sont GRID, SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

Ainsi, le prochain mois de marsLes abonnés de Stadia Pro élargissent leur catalogue de jeux gratuitsavec ces trois titres, de genres très différents. Le premier d’entre eux,GRID, est le dernier épisode de la saga de course Codemasters, avec un fort accent sur l’IA des pilotes, et qui avait la collaboration deFernando Alonsopendant son développement. Un jeu qui dans Stadia, en plus, a des séries de résistance pour jusqu’à 40 joueurs. Ici tennis l’analyse de GRID.

D’autre part, SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest sontdeux des livraisons de la saga SteamWorld. Le premier estune métroidvaniecoupe steampunk “miner”, et la seconde change la formule enune proposition de rôle de tour avec des cartes, ce qui est très curieux. Ces trois jeux seront disponibles gratuitement avec Stadia Pro à partir du 1er mars.

Trois jeux qui rejoignent l’offre “Pro” de Stadia, comme l’ont fait Rise of the Tomb Raider et Thumper en janvier, ou Metro Exodus et Gylt en février. Il faudra voir s’il y aura un peu plus de mouvement dans la plateforme au cours des prochains mois, après que Google ait promis 10 lancements exclusifs pour le premier semestre.

En savoir plus sur: Stadia, Grid et Steamworld Dig 2.

