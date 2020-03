gros changements à jouer depuis chez soi

La réalité dans laquelle nous vivons actuellement est indéniable. Le coronavirus affecte de plus en plus de pays, et avec lui, il affecte également toutes sortes d’industries, y compris le jeu vidéo. Les développements et les versions du jeu peuvent être affectés (comme Nintendo l’a averti lors de la dernière Nintendo Direct Mini). Mais ce n’est pas la seule chose qui est affectée. Et est-ce que ces dernières années, nous avons assisté à la “bulle” de la jeux de géolocalisation, dans lequel nous sommes encouragés à sortir pour interagir avec le jeu, étant Pokémon GO les plus réussies à ce jour. Mais comment continuer à jouer à ces jeux dans ces circonstances, ou quand dans certains pays (comme l’Espagne) ont établi des périodes de confinement? Niantic Il en est conscient et c’est pourquoi il a mis en garde contre des changements majeurs dans le jeu.

Jouer à Pokémon GO depuis chez soi

Le développeur avait déjà commencé à introduire quelques extras pour permettre aux joueurs de Pokémon GO de continuer à profiter de leurs aventures en toute sécurité. Ces changements consistaient principalement à activer le mode GO Battle League afin que nous puissions nous battre sans avoir à marcher X Km. Ils introduisent également des options d’achat packs d’encens et Poké Balls pour 1 pièce pour ceux qui n’ont pas de PokéStop à proximité pour obtenir des ressources. Bien que ces changements aient été satisfaisants, il y avait encore beaucoup de choses à améliorer.

Niantic s’est exprimé et a révélé certains des changements qu’ils souhaitent introduire dans un avenir proche. Tout d’abord, ils veulent améliorer la fonction de Synchroadventure pour mieux enregistrer les activités que nous faisons dans nos maisons. De cette façon, l’application enregistrera nos étapes, par exemple, lorsque nous nettoyons la maison ou si nous courons sur un tapis roulant.

Voir aussi

Une autre nouveauté (et peut-être l’une des plus importantes) est qu’elles visent à permettre participation aux raids à domicile. Selon Niantic, “vous pourrez bientôt rejoindre vos amis et participer ensemble aux Pokémon GO Raids dans le confort de votre foyer.” Enfin, ils souhaitent également permettre visiter virtuellement certains de nos endroits préférés jusqu’à ce que nous puissions vraiment les visiter à nouveau, ainsi que la refonte du concept de Pokémon GO Fest pour en profiter d’une toute nouvelle façon.

Pour le moment, le développeur n’a pas parlé du moment où nous verrons ces nouvelles fonctionnalités dans Pokémon GO, au-delà “dans les prochains jours et semaines”. Nous espérons que ces développements arriveront bientôt, et surtout, qu’ils ne seront pas une mesure “temporaire” tant que cette situation ne sera pas terminée.

Source

Connexes