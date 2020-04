Groupe Discord pour les abonnés Twitch de la chaîne NextN. Tutoriel

Très bon pour tout le monde! Le moment est venu où nous avons dû créer un Groupe Discord pour les abonnés Twitch, afin de leur offrir certains avantages pour la prise en charge de NextN. Pour devenir abonné NextN sur Twitch, il vous suffit d’accéder à notre chaîne et de terminer le processus d’abonnement, qui est payant (l’abonnement n’est pas la même chose que suivre la chaîne). Soit dit en passant, si vous souhaitez accéder directement à la partie où nous expliquons comment accéder à ce groupe pour les abonnés et ignorer l’introduction, accédez à la section ci-dessous où les images du didacticiel apparaissent.

La première chose que nous voulons clarifier est que tout le monde est invité notre Discord, qu’il soit abonné ou non, et que tout le monde sera encouragé à discuter et à partager ses expériences sur les chaînes générales accessibles à tous.

Ensuite, Pourquoi avons-nous besoin d’un groupe Discord spécial pour les abonnés? Parfois, nous organisons des concours et des événements généraux, pour que tout le monde puisse participer, car pour NextN all, sans exception, vous êtes important, que vous soyez abonnés ou non. Ce qui se passe, c’est qu’être abonné nécessite un effort économique, ce qui en revanche nous aide à organiser plus d’événements, à créer plus d’idées et d’opportunités pour tout le monde, et à rendre les dépenses de chaque mois plus supportables. Autrement dit, les abonnés nous aident à améliorer la chaîne Twitch, ainsi qu’à tous ceux qui nous suivent et nous voient 🙂

Afin d’encourager les gens à s’inscrire, mais aussi pour qu’ils se sentent récompensés pour cet effort, dans le cadre de concours ou d’événements, nous aurons des changements ou des opportunités supplémentaires pour les abonnés. Autrement dit, généralement tTout le monde aura la possibilité de participer, qu’il soit ou non abonné, mais les abonnés auront leur tour spécial pour participer.

Groupe Discord pour les abonnés Twitch: comment participer?

Le premier, et nous insistons, ce n’est pas un groupe pour diviser la communauté. En fait, c’est dans la chaîne Discord générale NextN, donc si vous avez accepté l’invitation sur notre chaîne.

Lier votre compte Discord à votre compte Twitch est très facile. Suivez ces étapes:

Dans Discord, cliquez sur la roue dentée dans le coin inférieur gauche où apparaît votre avatar.

Ensuite, allez dans le menu de gauche et appuyez sur Connexions.

Enfin, vous n’aurez qu’à cliquer sur l’icône Twitch, qui vous amènera à une fenêtre qui vous demandera la permission de associez votre compte Twitch au compte Discord.

Et voilà! Encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent, que vous soyez abonnés ou non. Vous n’en avez qu’à chaque streaming, ou dans la communauté, c’est notre carburant de vouloir continuer à créer du contenu!

