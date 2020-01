Grumpig contrôle d’autres Pokémon en secouant son cul

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Grumpig!

Détails de Grumpig

Type: Psychique

Hauteur moyenne: 2 ’11 “

Poids moyen: 157,6 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération III

Tu te souviens de la Macarena? Vous vous souvenez de tout le monde que vous connaissez faisant cette danse stupide et de tous les événements étranges qui ont surgi autour de cette danse? (Ce premier paragraphe fonctionne beaucoup mieux si vous étiez en vie dans les années 90. Si ce n’était pas le cas, remplacez simplement Macarena par des danses Fortnite.) Eh bien, les folies de danse existent également dans l’univers Pokemon, mais les danses ne viennent pas de musiciens humains. Non, ils viennent plutôt d’un cochon psychique avec d’étranges boules noires. Pokémon est parfois bizarre, les amis.

Le cochon en question est Grumpig, qui est une créature robuste et dodue qui aime secouer son cul. Mais cette étrange danse n’est pas seulement pour le spectacle, chers lecteurs. Non, c’est la clé de l’une des capacités les plus puissantes de Grumpig. Grumpig est psychique et peut contrôler d’autres créatures. Ce contrôle peut être difficile à rompre et peut durer des heures.

Selon certaines entrées de Pokedex, l’étrange danse de Grumpig est devenue populaire à l’étranger. En regardant sur Internet, j’ai trouvé quelques clips vidéo de la danse de Grumpig, mais aucun de ses mouvements ne semblait si excitant ou cool. Il bouge juste ses bras un peu autour. Rien qui semble digne d’un engouement pour la danse. Donc, peut-être que cette danse idiote devient légitimement populaire à travers des vidéos virales OU peut-être que certains Grumpigs sont juste en train de baiser avec un tas de gens à travers le monde. Je vous laisse décider.

Le Spoink qui rebondit toujours, que j’ai couvert auparavant, évolue en Grumpig. Je pense que c’est une première pour Here’s Another Pokemon. Il ouvre les portes d’inondation pour faire plus d’évolutions de créatures précédemment couvertes. Si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir!

Fan Art préféré

Oh non, Grumpig a été jeté dans la même machine que Disney a jeté Le Roi Lion et maintenant il est un animal étrangement réaliste.

Faits aléatoires

Ces boules noires suspendues à Grumpig sont en fait des perles noires magiques. Selon Bulbapedia, ils aident à augmenter la puissance de ses capacités psychiques. Je ne peux pas m’empêcher de penser que cette théorie selon laquelle les perles noires aident à augmenter l’énergie de Grumpig a été créée par quelqu’un qui vend des cristaux. Vous savez, les gens qui croient que les cristaux sont la clé de la guérison et de la vie longue. Grumpig ne mérite pas de faire partie d’une arnaque. Lorsque Grumpig commence à utiliser ses pouvoirs, il commence à respirer très fortement. C’est un détail que je n’avais pas besoin de connaître et maintenant je ne peux plus m’arrêter de penser à ce gros cochon, tournoyant et respirant si fort que tout le monde l’entend.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

“ENFIN. Spiritomb! C’était l’un des Pokémon les plus difficiles à attraper parce que vous deviez rencontrer 32 personnes dans le métro pokemon, ce qui, en tant qu’enfant, signifiait avoir 32 amis. Et j’ai l’impression que même pour les enfants, c’est une barre haute. “

-zombie711

Je ne pense même pas pouvoir nommer 32 personnes que je connais et à qui je parle régulièrement en tant qu’adulte. Enfant, j’aurais été foutu.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

