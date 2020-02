GTA IV reviendra sur Steam aujourd’hui

Après la disparition mystérieuse et soudaine de GTA IV de Steam, le jeu du monde ouvert sera enfin de retour dans la boutique virtuelle de Valve aujourd’hui. Le titre original et les épisodes de Liberty City seront disponibles en une seule version, Grand Theft Auto IV: Complete Edition, le 19 mars.

La nouvelle version présentera plusieurs changements. En raison de la suppression de Games for Windows Live, GTA IV n’aura pas sa fonctionnalité en ligne, cela inclut son mode multijoueur et ses classements. L’expiration de la licence signifie également que plusieurs stations de radio auront mystérieusement disparu de la liste de lecture, comme RamJam FM, Self-Update FM et Vice City FM, bien qu’il semble que cela ne soit que temporaire.

La bonne nouvelle est que tous les fichiers enregistrés resteront compatibles. En outre, les joueurs qui possèdent déjà GTA IV et des épisodes de Liberty City Vous pouvez obtenir automatiquement les deux titres dans l’édition complète.

Via: Steam

