GTA: les fans croient que Rockstar laisse entendre que Grand Theft Auto VI nous emmènera au Mexique

Récemment, GTA Online, le composant multijoueur de Grand Theft Auto V, a reçu une mise à jour qui a ajouté des courses spéciales. Les joueurs ont pu enquêter sur toutes leurs nouvelles et ont découvert que leur carte semblait cacher un indice qui indiquerait que Grand Theft Auto VI nous emmènera au Mexique et dans d’autres villes.

Ce qui se passe, c’est que les joueurs ont commencé à explorer la topographie de Height of Society, l’un des indices du contenu de la roue ouverte pour GTA Online. Ce faisant, certains ont détecté des similitudes entre la géographie de la carte et certaines parties des États-Unis et du Mexique.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce qui précède a suscité beaucoup de spéculations. En fait, il y a ceux qui croient que c’est un indice qui indique que Grand Theft Auto VI nous ramènera à Vice City et qu’il nous permettra également d’explorer d’autres villes du sud des États-Unis et même de visiter le Mexique.

“Il semble que Rockstar ait publié un teaser pour ce qui ressemble à une carte qui inclut la Floride et le Mexique dans le dernier DLC pour GTA V. Renforcer les rumeurs selon lesquelles GTA VI aura lieu à Vice City (Miami, Floride) et dans des villes / pays d’Amérique del Sur, GTA VI (CE) semble être le titre », a mentionné un utilisateur Imgur qui a trouvé les similitudes.

Quelque chose qui a attiré votre attention, c’est que peu de temps après la sortie du DLC Open Wheel, gonnaenodaethat – un utilisateur de GTAForum et un bailleur connu – a publié un mystérieux message qui ne disait que “cartographie”. Ce qui précède était l’une des choses qui ont déclenché toutes ces spéculations.

GTA VI sera-t-il au Mexique? Jusqu’à présent, peu de spéculations

Il est important de préciser que les informations présentées ci-dessus ne sont que de la spéculation. C’est pour la même raison que vous devez le prendre avec un grain de sel et ne pas vous exciter comme si c’était quelque chose de confirmé.

Après tout, Rockstar Games a créé cette carte pour plusieurs raisons, et beaucoup d’entre elles n’ont rien à voir avec Grand Theft Auto VI.

Il convient également de rappeler que Rockstar Games n’a pas encore confirmé quel sera son prochain projet. Bien que le lancement d’un nouvel épisode de Grand Theft Auto semble imminent – après tout, GTA V est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire – cela pourrait être quelque chose qui est encore loin de se réaliser.

Et vous, que pensez-vous de cette rumeur? Souhaitez-vous que le prochain GTA nous emmène dans une ville basée au Mexique? Dites-le nous dans les commentaires.

