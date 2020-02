GTA Online: de nouvelles courses vous feront sentir pilote de F1

Rockstar Games s’efforce toujours de divertir toute la communauté Grand Theft Auto Online, le composant multijoueur de Grand Theft Auto V.

Par une déclaration, Rockstar Games a annoncé que GTA Online a reçu un nouveau mode de course compétitif. Il s’agit d’une série qui comprend 7 nouvelles pistes et 2 nouveaux véhicules, qui ressemblent aux voitures de Formule 1.

Les nouveaux circuits pour GTA Online qui font partie de l’Open Wheel Racing sont la série San Andreas Prix. Vous y voyagerez dans différentes parties de la ville qui ont été adaptées pour se présenter comme des circuits de course professionnels. Certains d’entre eux vous emmèneront dans des endroits aussi fous que l’aéroport de Los Santos.

Un autre détail intéressant est que l’Open Wheel Racing de GTA Online est venu avec des améliorations techniques pour les voitures. Ainsi, vous pouvez apporter le PR4 et le R88 – les nouvelles voitures du jeu – à Los Santos Customs pour personnaliser des éléments tels que les pneus, le moteur et plus encore.

Qu’avez-vous pensé de cette nouveauté? Êtes-vous prêt pour les nouvelles courses GTA Online? Dites-le nous dans les commentaires.

Grand Theft Auto V est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

