GTA Online: les diamants ont été retirés en récompense du Diamond Casino Heist

Jeudi 20 février 2020 11:09 GMT

Les diamants ont été retirés en récompense de la réussite du Diamond Casino Heist en GTA Online.

Les gemmes étincelantes n’ont été ajoutées qu’en récompense dans la récente mise à jour de la Saint-Valentin la semaine dernière, mais elles ont déjà été retirées du coffre-fort sous le casino. Rockstar n’a pas dit la semaine dernière si les diamants allaient être une récompense à durée limitée, c’est donc un choc pour certains joueurs qui espéraient obtenir un gros gain.

La bonne nouvelle est que si vous étiez déjà en train de délimiter le Diamond Casino Heist, il y a une dernière chance que vous obtiendrez en récompense si vous terminez le travail avec succès. Sinon, vous n’avez pas de chance jusqu’à ce que les diamants reviennent.

Le changement a été repéré par le téton prolifique et continuellement correct Tez Funz.

Les diamants ont été retirés du coffre du casino.

Plus de diamants. # GTAOnline

– Tez2 (@ TezFunz2) 20 février 2020

Ailleurs dans la mise à jour d’aujourd’hui, le nouveau véhicule est le Kanjo avec un prix maximum de 580 000 $ et il y a des doubles paiements sur tous les salaires Survival, Special Cargo, Bodyguard & Associate et VIP Work & Challenges. Connectez-vous aujourd’hui et vous obtiendrez également un t-shirt groovy Dinka gratuitement.

Si vous n’avez pas essayé le récent Diamond Casino Heist, nous pensons que c’est toujours l’une des meilleures choses que vous pouvez faire dans GTA Online avec des copains coopératifs. Diamants ou non.

