GTA Online offre trois récompenses en modes de combat aérien

Sautez dans les modes de combat aérien cette semaine dans GTA Online et vous gagnerez trois récompenses.

Le thème aérien s’étend également aux remises cette semaine en GTA Online, car vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur les hangars, les modifications de hangars, quelques machines volantes et des modules complémentaires.

Outre les modes de combat aérien, vous pouvez également gagner des récompenses triples dans l’option Versus du menu Travaux, puis sauter dans Air Force Zero pour remporter 3X GTA $ & RP. Vous gagnerez également le triple en sautant dans le jet Lazer et en participant à Top Fun.

Les personnes volantes cherchant à vendre sur le marché noir gagneront le double du taux grâce à la mission Run Sell de Smuggler jusqu’au 15 avril.

D’autres rabais cette semaine sont disponibles pour ceux qui préfèrent conduire plutôt que voler. Si c’est plus votre truc, vous pouvez acheter le Principe Deveste Eight et Benefactor Schlagen GT pour 50% de réduction.

Si vous vous sentez chanceux, rendez-vous au casino cette semaine et vous pouvez gagner l’Imponte Deluxo, qui nous ressemble un peu à DeLorean. C’est vraiment cool.

Ceux qui atteignent un total de dix objectifs quotidiens jusqu’au 15 avril gagneront le chapeau J Lager Beer, qui est populaire dans les matchs de baseball aux États-Unis, ainsi que 1 000 000 GTA $. En parlant d’argent, Rockstar vous offre tout au long du mois 500 000 GTA $ uniquement pour jouer au jeu, alors assurez-vous de vous connecter pour réclamer vos gains gratuits.

Et enfin, les membres Twitch Prime qui associent leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront 75% de réduction sur tous les styles de l’Arena ZR380 et MTL Cerberus.

