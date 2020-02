GTA Online propose désormais des courses de Formule 1

Par Sherif Saed,

Vendredi 28 février 2020 11:22 GMT

GTA Online a ajouté une nouvelle série de courses compétitives.

Les courses et la possession de voitures sont d’énormes GTA OnlineL’appel. Bien que cela puisse ressembler à un jeu sur le meurtre et le vol à la surface, il existe une grande communauté qui ne fait que broyer les différentes séries de course du jeu.

Cette semaine, GTA Online a reçu une mise à jour qui a ajouté l’événement Open Wheel Racing. Cela se présente sous la forme de deux voitures à roues ouvertes, qui semblent avoir pour thème la Formule 1 des années 90. Le Progen PR4, en particulier, ressemble étrangement à l’emblématique McLaren MP4 / 6 de feu Ayrton Senna.

Vous pourrez mettre à niveau divers composants de la voiture, y compris le moteur et les ailes, et changer considérablement leur apparence grâce aux livrées et autres cosmétiques.

Bien que les nouveaux arrivants puissent ressembler à des voitures de F1 des années 90, Rockstar a ajouté un système de récupération d’énergie cinétique (KERS), essentiellement un boost de vitesse que vous augmentez en cours de course et qui peut être utilisé pour obtenir un avantage. En d’autres termes, Nitros avec un nom plus complexe, car F1.

Parallèlement aux nouveaux véhicules, Rockstar a ajouté sept nouvelles pistes de course de rue, qui battent les circuits fermés tous les jours. Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour les voir en action, et chargez le jeu si vous voulez leur donner une chance.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.