GTA V atteint 120 millions d’exemplaires vendus

Depuis sa création, la franchise de Grand Theft Auto s’est avéré un énorme succès pour Jeux Rockstar GTA V en particulier, sept ans après ses débuts, il se vend toujours extrêmement bien, apparaissant dans les tableaux de vente de plusieurs pays du monde et à plusieurs reprises, dépassant même certaines versions récentes. En fait GTA V C’est le troisième meilleur jeu vidéo de tous les temps, et maintenant il a dépassé 120 millions d’exemplaires distribués dans le monde, ne laissant que derrière Minecraft et Tetris, qui ont vendu respectivement 180 et 170 millions.

D’accord avec Daniel Ahmadanalyst chez Niko Partners, Grand Theft Auto V Il a vendu environ 20 millions d’unités en 2019, un chiffre extrêmement impressionnant pour un jeu avec tant d’années sur le marché.

Pour ajouter du contexte supplémentaire. C’est combien GTA V a vendu (à peu près) chaque année.

2013: 32,5 m

2014: 12,5 m

2015: 15m

2016: 15m

2017: 15m

2018: 10m

2019: 20m

Total: 120m

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 6 février 2020

«Grand Theft Auto V a déjà vendu 120 millions d’unités. Cela signifie que l’année dernière seulement, il a vendu 20 millions supplémentaires.

– Pour ajouter un peu plus de contexte. C’est combien GTA V a vendu chaque année. “

Il existe de nombreux jeux populaires qui, même s’ils reçoivent constamment du nouveau contenu, ne se rapprochent même pas du nombre de copies GTA V Il a vendu. À la fin de la journée, c’est un jeu qui a reçu des critiques incroyables au fil des ans, et les fans continuent clairement de trouver des raisons de revenir à cette aventure.

Source: Daniel Ahmad

.