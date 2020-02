GTA V était le jeu le plus vendu de janvier 2020 au Royaume-Uni

Janvier 2020 Ce fut un mois très calme en termes de lancements de jeux vidéo. Si calme, en fait, qu’un titre de 2013 a fini par être la meilleure vente de ce mois en Royaume-Uni. Nous nous référons, bien sûr, à Grand Theft Auto V, un jeu qui, semaine après semaine, parvient à apparaître dans les tables de vente de ce pays, malgré son départ il y a sept ans.

Quant au plus gros lancement du mois, ça prend Dragon Ball Z: Kakarot, bien que pour être honnête, ce RPG d’action n’avait pas beaucoup de concurrence. De plus, les ventes de logiciels physiques Royaume-Uni ils ont baissé de 21% en glissement annuel, tandis que ceux du numérique ont augmenté de 3,7%. Une statistique intéressante quand on considère le manque de nouveaux jeux.

Le mois dernier, il a été rapporté que GTA V Il avait déjà atteint 120 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Non seulement cela, mais Royaume-Uni Ce titre s’est également positionné comme le best-seller de la décennie. Serait-ce seulement cela Grand Theft Auto VI pouvez-vous le surmonter?

Source: GamesIndustry.biz

.