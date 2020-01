Peu de franchises de jeux vidéo génèrent autant de conversations que Grand Theft Auto, soit à cause de ses possibilités jouables controversées, soit à cause du phénomène de vente que représente chaque livraison. C’était en 2013 lorsque GTA V a atterri sur Xbox 360 et PS3, et depuis lors, il est resté au sommet des titres les plus vendus année après année. Rappelons, en outre, que Rockstar Games a fait une relance sur Xbox One, PS4 et PC, ce qui a permis de développer la mine d’or.

Cependant, apparaître constamment en tête des ventes s’est finalement traduit par une réussite économique nettement supérieure. Selon les données partagées par Take-Two Interactive, une société propriétaire de Rockstar Games et d’autres studios de renom, Grand Theft Auto V était le jeu vidéo le plus vendu de la décennie. Pour être honnête, c’est un fait qui ne devrait surprendre personne.

Ce n’est pas la première fois que le même exploit est rapporté. Il y a quelques semaines, l’entreprise Groupe NPD, spécialisée dans l’analyse du monde du divertissement, a rapporté que GTA V était le jeu vidéo le plus vendu de la décennie aux États-Unis, le plus grand marché du monde. Cependant, le classement majoritaire était occupé par différentes livraisons de la saga Call of Duty. Suivant le top 20:

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops II

Call Of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Black Ops III

Call Of Duty: Ghosts

Red Dead Redemption II

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Black Ops IIII

Minecraft

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Elder Scrolls V: Skyrim

Mario Kart 8

Call of Duty: Infinite Warfare

Battlefield 1

Battlefield 4

Destin

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Star Wars Battlefront 2015

Mais ce n’est pas la seule réalisation rapportée par Take-Two Interactive. L’éditeur basé à New York affirme que GTA V est devenu le troisième titre le plus vendu de toute l’histoire de l’industrie; Ce sont de grands mots. Sans aucun doute, une grande partie du succès de la livraison susmentionnée est due à son composant multijoueur en ligne, GTA Online, dont la popularité est toujours en vigueur aujourd’hui grâce à sa grande variété de nouveaux contenus.

Après le lancement de Red Dead Redemption 2, tout indique que Rockstar Games concentre ses efforts sur le Développement Grand Theft Auto VI. Diverses rumeurs sur le jeu ont émergé, mettant en évidence le possible retour à Vice City. Bien sûr, cette version se produira dans la prochaine génération de consoles; La Xbox Series X et PlayStation 5 arriveront sur le marché au cours du dernier trimestre de 2020.

