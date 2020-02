GTA V Mod vous permet de jouer à l’ensemble du jeu en réalité virtuelle

Les moddeurs jouent avec VR et Grand Theft Auto V depuis aussi longtemps que les deux choses coexistent, mais les résultats ont souvent été mitigés, compromis ou ne sont plus pris en charge. Contrairement à celui de LukeRoss00, qui fait à peu près tout ce que vous voulez.

Il fonctionne avec Oculus Rift et SteamVR, et sa caractéristique la plus importante est le fait que le FOV fonctionne dans toutes les parties du jeu, qu’il s’agisse de courir, de viser une arme, de conduire un véhicule ou même de rester assis à travers une cinématique.

Vous pouvez le télécharger ici et voir une longue démonstration de gameplay par Nathie ci-dessous.

Via VG247

