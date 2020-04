Guide Bloodseeker pour le patch 7.25c

Apprenez les avantages et les inconvénients de Bloodseeker sur le patch 7.25c.

Même si cela ne semblait pas aussi excitant au début, le patch 7.25 a beaucoup changé le jeu. Le jeu est maintenant assez dynamique et nous voyons beaucoup de héros, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui restent à la maison et regardent Dota 2.

Outre les jeux professionnels, ce patch a également eu un effet sur les jeux de pub. Certains des héros qui étaient auparavant extrêmement populaires ont recommencé à apparaître. Un de ceux-ci est Bloodseeker, un héros basé sur l’agilité.

Même s’il est souvent sous-estimé, ce héros est l’un des meilleurs outils de rectification MMR de Dota 2. Grâce à ses compétences, il peut profiter d’ennemis qui restent à faible puissance et complètement hors de contrôle.

Cela dit, examinons certaines choses que vous devez savoir sur ce héros.

Étape Laning

En ce qui concerne le laning, vos choix avec Bloodseeker sont assez limités. Même si certaines personnes ont essayé de l’exécuter dans la voie offlane, ce héros excelle le plus quand il est à mi-chemin ou en sécurité. En fait, il semble que Mid soit la voie à suivre car il doit gagner des niveaux très rapidement.

Bloodseeker est un laner très fort, surtout lorsqu’il doit affronter des héros de mêlée. Grâce à sa première capacité, il est capable de faire beaucoup de dégâts et aussi de voler la vie. En conséquence, à moins que l’ennemi ne dispose d’un mécanisme de harras constant, il est capable de se maintenir sur la voie avec peu ou pas d’effort. Bien sûr, il y a certaines confrontations où il n’est tout simplement pas bon, comme Ursa, Kunkka, Storm Spirit, etc.

D’un autre côté, s’il doit rester dans la safelane, tout ce dont il a besoin est un soutien offensif et ensemble, ces héros peuvent faire de la vie de chaque planificateur un enfer vivant. Cela dit, nous pensons toujours que Bloodseeker vaut mieux être au milieu.

Meilleurs articles à acheter

D’une manière générale, il existe deux façons de détailler ce héros dans ce patch: avec ou sans Radiance. Il y avait des moments où les gens achetaient un Dagon au niveau cinq, mais cela ne fonctionnait tout simplement plus.

L’achat d’un Radiance comme votre premier article majeur est une très bonne idée dans la plupart des cas. Non seulement tu vas faire beaucoup de dégâts, mais tu cultiveras beaucoup plus vite, ce qui a toujours été un problème pour Bloodseeker. Même s’il a une capacité AoE et fait beaucoup de dégâts, ce n’est toujours pas suffisant pour effacer les camps aussi vite que les autres héros. C’est donc là que Radiance est utile.

D’un autre côté, si vous décidez d’opter pour une version non-Radiance, il existe plusieurs options. Cela dit, le plus populaire est de précipiter un Maesltorm aussi vite que possible, puis de l’utiliser pour cultiver et combattre. Grâce à “Soif” de Bloodseeker, il a beaucoup de vitesse d’attaque chaque fois que les ennemis sont à faible HP. En conséquence, Maelstorm a tendance à beaucoup se déclencher, c’est pourquoi c’est un si bon article.

En dehors de cela, de nombreux joueurs ont également tendance à acheter un Black King Bar, Abyssal Blade, Sange et Yasha, etc.

De quels héros devriez-vous avoir peur?

Storm Spirit est le premier héros à avoir peur. Sur le papier, Bloodseeker devrait totalement contrer ce héros. Il est plus rapide, fait plus de dégâts et a un silence, il devrait donc dominer la voie, non? Et bien non.

Vous voyez, Storm Spirit est exceptionnellement fort contre les héros de mêlée en raison de son combo Reste + Surpuissant. En d’autres termes, il peut harceler le laner ennemi très fort très tôt. Pour aggraver les choses, Storm est également assez tanky, donc il peut se permettre de subir beaucoup de dégâts de la vague rampante ennemie.

Une fois la phase de lanage terminée, Storm est un cauchemar à gérer en tant que Bloodseeker. Le héros peut simplement sauter de nulle part et vous tuer en quelques secondes, surtout si vous avez Bloodrage. C’est pourquoi vous devez être très prudent lorsque vous devez jouer contre Storm.

Tinker est le deuxième héros qui obtient une place sur cette liste et est similaire à Storm, mais avec des différences clés. Il fait également beaucoup de dégâts, mais cela dépend entièrement de ses sorts. Cependant, puisque Bloodrage vous fait subir plus de dégâts, Tinker peut être extrêmement meurtrier avec son combo, vous devez donc toujours être à l’affût pour ne pas vous faire tuer.

À part les dégâts éclatés, Bloodseeker est en fait décent contre Tinker plus tard, car il peut parfois le surprendre par son silence. Une fois qu’il se rapproche suffisamment et commence à le frapper, Tinker n’a plus vraiment de chance.

Medusa est le dernier héros de cette liste mais est certainement différent des deux autres. Au lieu de contrer Bloodseeker en début de partie, Medusa marche absolument sur lui une fois la fin de partie arrivée.

Elle est capable d’absorber des tonnes de dégâts tout en faisant des clics droit dévastateurs, surtout lorsque cette rapière entre en jeu. Comme si cela ne suffisait pas, elle peut toujours appuyer sur ce bouton de panique appelé “Stone Gaze” et forcer Bloodseeker à revenir en arrière, ce qui lui donnera suffisamment de temps pour infliger davantage de ses clics droit mortels.

Même si le héros ne combat pas vraiment Bloodseeker dans la voie, faire face à Mystic Snake est toujours quelque chose d’incroyablement ennuyeux. Si Medusa choisit ce sort correctement, elle peut facilement forcer Bloodseeker à utiliser sa régénération.