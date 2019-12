Guide Borderlands 3: où trouver l'équipement le plus puissant, les meilleurs œufs de Pâques et plus encore

Arrivant vers la fin de 2019, des remises importantes et de nouveaux DLC signifient que Borderlands 3 sera probablement un jeu de vacances pour de nombreux joueurs. Si vous cherchez des moyens de battre les boss les plus difficiles, de trouver les meilleures armes et quelques œufs de Pâques dans Borderlands 3, vous êtes au bon endroit.

Borderlands 3 est maintenant dans la nature et il est vrai qu'il y a une tonne d'oeufs de butin et de Pâques à trouver et des boss difficiles à battre.

Si vous débutez dans votre aventure à Borderlands, vous pouvez consulter nos meilleurs guides de construction ci-dessous, ainsi que nos conseils pour battre les grands patrons comme Killavolt et comment mettre la main sur les meilleures armes.

Si vous décidez toujours si c'est le jeu pour vous, vous pouvez consulter la critique Borderlands 3 de VG247 ici. Aussi, considérez ceci comme votre seul et unique avertissement de spoiler – ne venez pas me pleurer si vous vous gâtez quelque chose.

Borderlands 3: conseils pour oublier commencé

Avant de commencer, voici notre guide FAQ Borderlands 3. Il n’existe pas de question stupide. Si vous avez d’autres questions, commentez ci-dessous et j’envisagerai d'y répondre.

Ou si vous êtes coincé dans le premier pack DLC, voici comment démarrer Heist de Moxxi sur le Handspot Jackpot.

Ensuite, vous voudrez lire sur le meilleures constructions pour chaque chasseur de caveaux. Vous devez également savoir que vous pouvez respec votre personnage si vous voulez changer un peu les choses.

Où trouver tous les œufs de Pâques

Il y a beaucoup de mèmes à trouver dans Borderlands 3 et beaucoup d'entre eux viennent avec leurs propres armes spéciales. Voici notre sélection des meilleures armes d'oeufs de Pâques que vous pouvez trouver.

Comment vous frayer un chemin à travers les combats de boss

Bien qu'il soit plus facile d'affronter des boss en mode coopératif, nous savons que certains d'entre vous aiment plonger tête première en solo, alors voici nos meilleurs conseils pour vous frayer un chemin à travers les combats de boss suivants.

Où trouver les meilleures armes

Il y a tellement d'armes à choisir, y compris la super puissante Oint armes, et il est facile de se sentir submergé par le choix. Heureusement pour vous, nous avons sélectionné les meilleures armes, alors voici comment les obtenir.

Armes et guides DLC

Voici un aperçu de toutes les armes légendaires du DLC Handsome Jackpot.

Bien que nous ayons également une page sur ce que nous avons trouvé jusqu'à présent dans les salles d'accès VIP.

Comment trouver du butin caché et résoudre des puzzles

Besoin de plus d'Eridium pour acheter des produits cosmétiques pour votre chasseur de caveaux, ou vous voulez trouver un butin caché? Nous vous avons couvert.

Borderlands 3 Roadmap

Il y aura plusieurs mises à jour au cours des prochains mois, à commencer par l'événement Bloody Harvest à Halloween, alors revenez bientôt pour plus de détails.