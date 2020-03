Guide de l’emplacement de Destiny 2: Season of the Worthy EDZ Seraph Bunker

Par Lauren Aitken,

À côté des nouvelles tours Seraph, il y a de nouveaux secteurs perdus légendaires à explorer – les bunkers Seraph.

Les bunkers Seraph sont de nouvelles activités PvE qui vous aideront à rétablir les communications avec le Warmind et à vous procurer un nouveau butin légendaire brillant dans le processus. De nouveaux bunkers apparaîtront tout au long de la saison, offrant plus de défis à ceux d’entre nous qui ont parcouru plusieurs fois chaque secteur perdu.

Nous connaissons trois Seraph Bunkers qui arrivent sur Destiny 2 aux dates suivantes pendant Season of the Worthy:

EDZ Seraph Bunker – 10 mars

Bunker Séraphin Lune – 24 mars

Io Seraph Bunker – 07 avril

Ils fonctionnent de la même manière que Lost Sectors, dans lequel vous tuez un tas d’ennemis avant de vous attaquer à un boss difficile pour déverrouiller une cache de butin.

Emplacement de l’EDZ Seraph Bunker

Pour trouver le Seraph Bunker dans l’EDZ, parlez d’abord à Zavala à la Tour, puis à Ana Bray sur Mars. Après vous être interfacé avec Raspoutine dans la quête Into the Mindlab, vous pourrez entrer dans le EDZ Seraph Bunker dans The Sludge au nord-ouest de la zone.

À l’intérieur du Bunker, vous trouverez un avant-poste du Rasindin Warmind lui-même, où vous pouvez échanger des bits Warmind cryptés contre des récompenses du septième séraphin.

Pour activer le Seraph Bunker, vous devez vous rendre au Winding Grove et y terminer l’événement public marqué.

Au cours du démarrage de cette toute nouvelle activité pour la Saison des Dignes, vous aurez également accès à l’Artefact de cette saison: Warmind Khaljali.

