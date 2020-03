Guide de l’explorateur sur Wildemount (paramètre de campagne D&D)

Type de supplément: Paramètre de campagne

Réglage: Exandria

Rédacteur principal: Matthew Mercer

Écrivains: James J. Haeck, James Introcaso, Chris Lockey

Développeurs: Jeremy Crawford, Dan Dillon, Ben Petrisor, Kate Welch

Disponible chez D&D Beyond, Amazon, Roll20 et votre magasin de jeux local convivial.

Dungeons & Dragons existe depuis longtemps, et pendant ce temps, nous n’avons vu aucun petit nombre de paramètres de campagne établis pour cela. Du cadre original de Blackmoor au fantasme élevé de Greyhawk et Forgotten Realms, l’horreur gothique de Ravenloft, le fantasme spatial de Spelljammer, le soleil post-apocalyptique, les mondes expansifs de Planescape … Je pourrais continuer, bien sûr. Mais le fait est que le jeu de rôle regorge de mondes dans lesquels définir votre jeu si vous ne voulez pas créer votre propre homebrew.

Et pourtant, cela fait un moment que nous n’avons pas eu un nouveau paramètre pour apporter du sang frais dans le multivers D&D. Eberron était le dernier nouveau cadre officiel de la campagne originale, et c’était en 2004. Nous avons fait adapter Ravnica de Magic: The Gathering mais en termes de décor entier, nous attendons une demi-génération pour un nouveau.

Avec son influence dans la remontée de D&D vers un lieu de conscience grand public, il convient que ledit nouveau cadre soit issu du rôle critique. La série de campagnes D&D diffusée en direct est l’une des plus grandes réussites du jeu sur table, car les joueurs suivent DM Matt Mercer et ses collègues acteurs vocaux à travers les aventures de Vox Machina d’abord et maintenant du Mighty Nein. Vox Machina a conduit à la publication d’un livre source de campagne tiers, le Tal’Dorei Campaign Setting, pour une cinquième édition dans Green Ronin press. Et maintenant, grâce à la campagne Mighty Nein, le monde d’Exandria de Mercer a rejoint le canon D&D avec le Guide de l’explorateur de Wildemount qui amène les joueurs dans le monde immersif de Mercer avec beaucoup pour les fans de rôle critique et les non-fans.

Réglage

Quiconque a regardé le rôle critique est bien conscient du fait que Mercer a un talent et un amour pour la construction du monde. En effet, nous avons vu une bonne partie du monde qu’il a mis dans Wildemount dans la campagne Mighty Nein, avec des aventures à travers de nombreuses régions majeures. Mais ce que nous avons vu n’est que la pointe de l’iceberg qu’est le Guide de l’explorateur, qui offre un aperçu complet de l’histoire d’Exandria et de Wildemount lui-même, ainsi que des différentes régions et groupes de pouvoir qui peuplent le décor.

En fait, c’est sans doute l’une des choses les plus impressionnantes de ce livre. Il aurait été simple pour Mercer et le reste de l’équipe de s’appuyer fortement sur ce qui a été montré sur le flux. Mais cela rendrait également le livre difficile pour les joueurs de D&D qui ne sont pas des créatures à vraiment plonger dans ce monde. Au lieu de cela, le Guide de l’explorateur explore l’ensemble du continent de Wildemount. Certainement, si vous êtes un fervent observateur le jeudi, vous verrez des noms et des aspects que vous connaissez comme le clerc Shakaste, l’entité aquatique Uko’toa, le concept des Luxons et autres. Mais le livre est écrit avec un œil sur ceux qui ne connaissent pas le Mighty Nein, ce qui le rend beaucoup plus accessible qu’il ne l’aurait été autrement.

À cette fin, Mercer et le reste de l’équipe consacrent beaucoup de temps à la présentation du monde d’Exandria et de son histoire, et plus au point bien sûr au continent de Wildemount. Le livre détaille toute l’histoire du monde depuis les éons transmis jusqu’à la calamité, une guerre entre les dieux qui est responsable de la plupart des traits spécifiques du monde. À partir de ce moment, il se resserre sur Wildemount et détaille la montée et la chute des empires qui nous amènent à nos jours dans le décor.

Les divinités et la foi sont toujours une partie essentielle des campagnes D&D et, comme le suggère la calamité, elles se trouvent également en Exandria. Le Guide de l’explorateur expose les croyances – beaucoup sont familières et quelques nouvelles, mais toutes ajustées pour répondre aux besoins spécifiques du monde. Les dieux sont détaillés plus en détail que ce que nous avons vu jusqu’à présent dans un livre 5E, ainsi que certaines des petites idoles – des entités puissantes qui ne sont pas tout à fait des dieux, mais qui ont toujours des serviteurs religieux et des démonistes – avec des domaines et des provinces suggérés pour servir de guide pour les démonistes.

Le livre détaille un certain nombre de groupes de pouvoir, y compris des nations comme l’Empire Dwendalien en guerre et la Dynastie Kryn, des groupes arcaniques comme l’Assemblée Cerberus et des organisations criminelles comme la Myriade et les pirates de la Revelry, avec plusieurs autres à côté. Chacun de ceux-ci reçoit une bonne quantité de détails, y compris une brève histoire, des objectifs et des relations avec le reste du monde et des PNJ importants.

Enfin, mais loin d’être le moins, est le répertoire géographique qui présente les différentes régions de Wildemount avec des cartes, des ventilations des principales villes et caractéristiques et d’autres informations utiles. Un point culminant de la Gazetteer sont les crochets d’aventure brefs, divisés en bas niveau, niveau intermédiaire, niveau élevé, niveau épique ou toutes les catégories de niveau que les DM peuvent lancer à leurs joueurs. Par exemple, un groupe de bas niveau dans la ville de Rexxentrum pourrait être incité à travailler par un groupe qui se révèle être une faction de résistance contre la Couronne, ou un groupe de haut niveau de la communauté pirate de Darktow pourrait être envoyé pour s’occuper avec une tortue dragon en colère. Ces crochets sont de forme assez libre et donnent au DM beaucoup de latitude pour concevoir leurs propres aspects mais fonctionnent bien comme source d’inspiration pour une session d’aventure (ou plusieurs).

Mécanique

Comme pour tout paramètre de campagne, une grande question parmi les joueurs D&D et les DM est de savoir si le contenu mécanique vaudra l’achat. Tout le monde ne veut pas lancer de campagnes dans Exandria et Wildemount, et si c’est tout ce que le livre contient, alors c’est un segment de la base de fans qui ne sera pas intéressé par cela.

Heureusement, Mercer et l’équipe de développement ont beaucoup de choses qui fonctionnent, que vous cherchiez à vous plonger dans des histoires impliquant les dieux traître, l’âme cobalt et tout le reste. La grande chose qui attirera l’attention des gens est les trois nouvelles sous-classes, un sous-type Fighter appelé Echo Knight et deux archétypes Wizard: le Chronurgist et le Graviturgist. Ces trois classes s’appuient sur le concept de Dunamancy introduit dans le livre, qui est l’énergie magique de la potentialité pratiquée principalement par la dynastie Kryn à Wildemount. L’Echo Knight utilise Dunamancy pour invoquer des échos de lui-même dans des chronologies non réalisées pour aider au combat, tandis que les chronurgistes et graviturgistes manipulent les flux de temps et de gravité à leurs propres fins.

La façon la plus simple de le dire est, tout simplement: ce sont des classes très cool que beaucoup de joueurs demanderont à leurs DM de les laisser utiliser dans le jeu. La touche de Jeremy Crawford et le reste des compétences d’équilibrage de l’équipe de développement ont certainement été ressenties ici; autant que j’aime le paramètre de campagne Tal’Dorei, ce livre contient des options de classe très puissantes. Ces trois sous-classes se sentent uniques et puissantes sans éclipser les autres classes du tout. Et les sorts Dunamantic auxquels les Chronurgistes et Graviturgistes ont accès pour avoir la même impression à leur sujet.

Le livre ajoute également quelques races que vous pouvez jouer, y compris de nouvelles sous-races elfiques dans les mystiques elfes pâles, une sous-race halfelin dans le Lotusden amoureux de la nature, deux sous-races de dragon dans les Draconbloods sans queue et les Ravenites copieux, et une nouvelle option qui peut s’appliquent à n’importe quelle course à Hollow Ones, une nouvelle vision des revenants. Les Hollow Ones se lèvent de la mort sur le Blightshore dans l’est de Xhorhas et ont perdu leur âme mais conservent leur personnalité. Tout ou partie de ceux-ci peuvent facilement être intégrés dans des campagnes non Wildemount avec un minimum de difficulté et pourraient combler les trous potentiels qui existent dans l’ensemble de races existant.

Le Guide de l’explorateur présente également un nouveau système appelé la Chronique héroïque. Comme le système de mécène de groupe dans Eberron: Rising from the Last War, le Heroic Chronicle fonctionne comme un moyen d’aider à construire des personnages qui ont un lien direct avec le pays dans lequel ils s’aventurent. Les options présentées sont pour Wildemount bien sûr, mais c’est un système amusant et intéressant qui peut être facilement adapté à n’importe quelle autre campagne avec le bon travail.

Et bien sûr, aucun livre de réglage ne serait complet sans friandises pour le DM en objets magiques et monstres. Les monstres de ce livre présentent une multitude d’options spécifiques à Wildemount mais peuvent à nouveau être insérés sans difficulté dans d’autres mondes, y compris un bloc de statistiques de PNJ pour la classe Mercer’s Blood Hunter (une classe disponible sur DM’s Guild). Mais les objets magiques sont le vrai trésor (jeu de mots seulement légèrement destiné). Ceux qui connaissent le rôle critique sont conscients des vestiges de la divergence, des éléments de pouvoir et de légende légendaires qui commencent bien mais évoluent à mesure qu’ils sont réveillés puis exaltés en fonction des besoins de l’histoire du DM et des actions du PC. Le Guide de l’explorateur contient sept vestiges de divergence et huit armes des trahisons, qui sont des objets maléfiques sensibles qui évoluent également comme les vestiges. Quiconque recherche des campagnes de niveau épique peut trouver des moyens de les utiliser à bon escient comme MacGuffins, objets de mission, adversaires ou tout ce qui précède. Il y a aussi plusieurs nouveaux objets de niveau non Vestige avec lesquels jouer, qui sont tous les types d’objets qui rendraient une partie aventureuse extatique à trouver ou à piller.

Aventure

Ne se contentant pas de laisser les choses en suspens, le livre source de la campagne contient des aventures pour aider à présenter vos joueurs à Wildemount d’une manière très en caractère. Et là où il est écrit «aventures», cela signifie plus d’un. La section Aventures contient en fait quatre aventures distinctes, chacune conçue pour emmener les joueurs du premier au troisième niveau et présente une partie différente du continent.

La première aventure, «Tide of Retribution», se déroule le long de la côte de la Ménagerie et voit la fête naissante se détendre dans le village paradisiaque tropical de Palma Flora lorsqu’un tremblement de terre frappe, suivie d’une attaque de sahuagin qui sont plus qu’ils ne paraissent. “Dangerous Designs” trouve les joueurs dans la ville gnome de Hupperdook dans le Wynandir occidental et les jette dans la guerre de l’Empire Dwendalien avec la dynastie Kryn par le biais d’un jailbreak. La troisième aventure est «Frozen Sick» et implique une maladie mortelle qui infecte le village de Palebank dans le nord de Biting. Et la dernière aventure, «Unwelcome Spirits», se déroule dans le Wynandir oriental du côté de la dynastie Kryn, où l’ennemi a capturé un sorcier qui a besoin d’être sauvé.

Chacune de ces aventures est assez courte mais constitue un début impressionnant pour une campagne avec beaucoup de choses à construire. Chacun présente non seulement des paramètres et des personnages qui peuvent entrer en jeu tout au long d’une campagne, mais également exposer les thèmes inhérents à chaque partie du continent, qu’il s’agisse d’aventure à la pirate, de guerre, de pouvoirs obscurs, d’intrigues et plus encore. Il y a beaucoup de choses à aimer ici et les quatre semblent amusantes à courir à part entière. Les aventures sont difficiles sans être écrasantes et les PNJ poursuivent la tendance de Descent Into Avernus et Rising From the Last War d’être des personnages bien développés et mémorables que l’on peut facilement voir devenir des éléments récurrents des campagnes qui suivent les aventures.

Table virtuelle

Le Guide de l’explorateur de Wildemount est également disponible sur Roll20, comme cela a été le cas avec les dernières versions officielles de D&D. La version Roll20 est livrée avec des pages de cartes afin que vous ayez toujours une aide visuelle pour aider vos joueurs à comprendre exactement où vous êtes, et les quatre aventures sont entièrement intégrées afin que vous puissiez vous lancer directement après vous être familiarisé avec l’histoire sans avoir à faire toute la configuration par vous-même. La version VTT comprend une intégration avec le système Charactermancer, vous permettant de l’utiliser pour ajouter facilement les nouvelles sous-classes, races et sorts à votre feuille de personnage. Il a également la simple option glisser-déposer. Le tout est très bien agencé et les aventures se sont merveilleusement bien déroulées jusqu’à présent, ce qui en vaut la peine si vous utilisez Roll20 comme plate-forme.

