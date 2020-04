Guide de mission Missing Machinery, comment vendre des camions et des emplacements de véhicules – HITC

SnowRunner s’avère être un jeu difficile à maîtriser pour de nombreux joueurs, voici tout ce que vous devez savoir sur la mission Missing Machinery, comment vendre vos véhicules et où trouver certains des meilleurs camions.

SnowRunner est un jeu de simulation hors route de Sabre Interactive qui “vous place dans le siège du conducteur de véhicules puissants alors que vous conquérir des environnements ouverts extrêmes.”

Avec plus de 40 véhicules différents et trois régions géographiques uniques à explorer, les joueurs adorent l’expérience solo.

Cependant, les joueurs ont du mal à trouver et à terminer la mission Missing Machinery basée au Michigan, à découvrir comment vendre leurs camions et à trouver les véhicules les plus gros et les plus bons que vous pouvez vendre pour un profit majeur.

Guide de la mission Missing Machinery de SnowRunner

«Missing Machinery» est une mission contractuelle dans la région de SnowRunner à Black River (Michigan). La description se lit comme suit: «Un envoi de machines importantes à une usine locale a été interrompu par un incident malheureux avec le chauffeur précédent. La responsabilité vous appartient désormais. Je prendrais une grue si j’étais toi. “

La mission vous oblige à trouver et à livrer quatre pièces de forage de rechange à l’usine où elles sont nécessaires, avec une récompense de 28 étoiles et 3200 $ sur la table.

La mission commence à l’usine à côté de Local Entertainment dans le nord-est de la carte. À partir de là, vous devrez vous diriger directement vers le sud jusqu’à l’entrepôt est (celui avec l’approvisionnement en briques) pour récupérer les pièces de rechange.

Utilisez un véhicule avec une grue, je recommanderais le «International Paystar 5070» et n’oubliez pas d’ajouter des waypoints à la carte pour gagner du temps avec la navigation.

Comment vendre des camions dans SnowRunner

Vendre vos véhicules est incroyablement facile et l’un des meilleurs moyens d’économiser si vous voulez l’un des camions les plus gros, les meilleurs et les plus chers.

Vous vendez des véhicules à partir de votre garage, si vous sélectionnez l’un de vos camions disponibles, vous devriez obtenir une invite dans le coin inférieur droit de l’écran avec «Retour, Monter / Descendre, Déployer et Vendre».

Appuyez sur le bouton Y sur Xbox pour vendre des véhicules à partir de cet écran et triangle sur PS4. Les joueurs sur PC devront vérifier leurs commandes personnelles mais l’option devrait être sur cet écran.

Emplacement des véhicules de SnowRunner

Il y a beaucoup de véhicules à trouver dans les trois régions que vous pouvez récupérer et vendre. Malheureusement, tous n’ont pas été trouvés / ont eu leurs emplacements partagés, mais voici les emplacements pour quatre véhicules que vous devez récupérer.

Le camion Royal BM 17 se trouve sur la carte du port nord de la région de l’Alaska. Si vous vous dirigez vers le sud-ouest depuis l’emplacement du garage, vous trouverez un petit étang, le Royal BM doit être garé entre les arbres autour de la périphérie de l’étang.

Le Hummer H2, peut également être trouvé sur le port nord de l’Alaska. Sur les petites îles près du site de forage, le long de la périphérie du lac, vous devriez voir le «hummer noyé» que vous pouvez treuiller.

L’International Scout 800 se trouve sur la carte de la rivière Noire de la région du Michigan. Depuis le garage, roulez vers le nord et escaladez la route sinueuse à flanc de colline et le Scout 800 sera garé en haut.

Sans doute le véhicule le plus cool de SnowRunner, le russe TUZ 42 ‘Tatarin’ se trouve dans le coin nord-est de la carte de Zimnegorsk à Taymyr, il devrait être dans les bois au sommet de la colline.

