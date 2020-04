Guide de Wraith King pour la mise à jour 7.25c

Apprenez à dominer les jeux sur Wraith King.

Malgré le verrouillage mondial dû à la situation du COVID-19, la scène Dota 2 commence lentement à rebondir. Outre le fait que la plupart des grands tournois sont maintenant en ligne, le jeu lui-même a reçu quelques mises à jour. Bien sûr, le plus important était le patch 7.25, qui a apporté beaucoup de changements à la table.

Depuis lors, Valve a publié trois petites mises à jour, dont chacune vise à nerf certaines choses. Le dernier est appelé patch 7.25c, et similaire aux autres, il a nerf plusieurs héros et objets. L’un de ces héros était Wraith King, l’un des portages les plus populaires en ce moment.

Malgré les nerfs, il reste l’un des héros les plus réussis en termes de taux de victoire sur le patch actuel. Cela dit, regardons pourquoi le héros est si populaire et fort.

Style de jeu actuel

Wraith King est un héros de force capable d’infliger de nombreux dégâts physiques. Même s’il y avait des moments où les gens le dirigeaient comme support, il joue maintenant comme porteur 99% du temps.

Ce héros est utile à chaque étape du jeu en raison de ses capacités. Dans la phase de laning, il peut facilement marquer des morts grâce à son étourdissement et aux capacités du support. Puis, s’il prend un bon départ, WK commence à faire boule de neige lentement mais régulièrement. Lorsque la fin du jeu arrive, il devient un mastodonte imparable qui est capable de déchirer la liste des ennemis.

Après la sortie du patch 7.25, WK est tout au sujet de l’obtention de ce Radiance dès que possible. Autrefois, c’était un article assez populaire à l’époque, mais maintenant, chaque WK essaie de le précipiter. Cela est dû au fait que Radiance permet au héros de cultiver à des vitesses plus rapides et d’être très fort dans les combats en équipe. Comme vous le savez, WK n’est pas vraiment l’agriculteur le plus rapide du jeu, c’est là que Radiance aide beaucoup.

L’inconvénient de cette version est qu’il faut un certain temps avant que l’élément ne soit prêt. En conséquence, WK doit avoir une assez bonne étape de laning. Parce que sinon, l’article sera beaucoup retardé, ce qui est très mauvais.

Le patch 7.25c a amené de petits nerfs à ce héros dans le but de le “contenir”. Cependant, il semble que ce n’était pas suffisant, à en juger par la popularité et le taux de victoire du héros.

Autres articles populaires

Wraith King est l’un de ces héros qui fonctionne bien avec à peu près tous les objets de transport du jeu. Cependant, certains éléments peuvent très bien fonctionner avec ce héros, tels que:

Blink Dagger – cet objet offre à WK beaucoup de mobilité, ce qui peut changer la donne.

Désolateur – un moyen bon marché de faire beaucoup de dégâts. Cependant, Deso n’est peut-être pas le meilleur élément lorsque vous l’associez à Radiance, car vous aurez deux éléments qui ne donnent aucune statistique.

Cuirasse d’assaut – c’est un article classique pour presque tous les portages, en particulier ceux basés sur la force. De nombreux joueurs ont tendance à sous-estimer l’AC mais c’est en fait l’un des éléments de fin de partie les plus solides.

Black King Bar – c’est un autre élément classique pour chaque héros de base et WK ne fait pas exception.

Blade Mail – un très bon élément de début de partie qui peut être très utile à toutes les étapes du jeu. Cependant, comme il est assez bon marché, la plupart des joueurs WK ont tendance à le vendre plus tard.

Des héros dont on a peur

Aussi fort que Wraith King soit, il n’est pas immortel (bien qu’il ait la Réincarnation). Il y a plusieurs héros qui sont capables de rendre sa vie très difficile, c’est pourquoi vous devez essayer de les éviter.

Anti-Mage est peut-être le premier héros qui me vient à l’esprit. Grâce à Manaburn, il est capable de graver et de rendre ultime WK inutile. Bien sûr, cela change une fois qu’il atteint le niveau 20 car cela ne nécessitera alors plus de mana. Même alors, Anti-Mage est trop rapide et fait trop de dégâts, c’est pourquoi vous devriez essayer de l’esquiver.

Phantom Lancer est un autre héros capable de faire de la vie de WK un enfer vivant. En fait, il est encore plus fort qu’Anti-Mage car toutes ses Illusions brûlent du mana. Donc, dès que vous le voyez obtenir cette lame diffusante, la situation est déjà mauvaise.

Naga Siren est dans un état similaire à PL mais elle est un peu plus facile à gérer. Cela dit, c’est toujours un héros que vous devriez probablement éviter.

Il y a d’autres héros qui méritent également d’être sur cette liste, comme Broodmother, Terrorblade, et plus encore.