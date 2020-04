Guide des mini-jeux de Final Fantasy 7 Remake: toutes les récompenses que vous obtenez en les complétant (jusqu’à présent)

Après des années et des années à attendre le remake de Final Fantasy 7, pensiez-vous qu’après tout ce temps, vous auriez autant de plaisir à jouer à un jeu de fléchettes qu’à arrêter Shinra? Nous non plus! Si vous vous demandez à quoi vous attendre, ou plus précisément, êtes curieux de savoir quelles récompenses vous obtenez des divers FF7 mini-jeux, alors ne cherchez plus! Nous avons ci-dessous toutes les informations dont vous avez besoin.

Consultez la table des matières pour trouver les informations qui vous intéressent le plus. Nous détaillons où se trouve chaque mini-jeu, ainsi que des conseils pour vous assurer de récupérer ces récompenses en un rien de temps.

Pour plus de guides, consultez notre fonctionnalité mettant en évidence quelques conseils essentiels à connaître lorsque vous jouez au jeu, ainsi que notre guide sur la meilleure façon de spécifier vos personnages. Vous pouvez également voir tout ce que nous avons dans notre résumé complet du guide, qui comprend également notre procédure pas à pas. Sinon, vous pouvez lire notre revue FF7 Remake.

Fléchettes

Emplacement: Secteur 7 bidonvilles, septième ciel

Pendant le chapitre 3, il y a un jeu de fléchettes où vous pouvez lancer des fléchettes dans Seventh Heaven. Vous pouvez trouver un tableau de bord détaillant les meilleurs scores des gens. Si vous battez le meilleur score de Wedge, il vous donnera un Luck Plus Materia avant la fin du chapitre 4. Vous avez également la possibilité de gagner la Materia en jouant au mini-jeu à ce stade de l’histoire. Pour obtenir le meilleur score, essayez d’obtenir autant de taureaux que possible en vous assurant de lancer la fléchette juste lorsque le cercle se referme au centre. Surveillez simplement la minuterie du cercle intérieur, car si vous attendez trop longtemps, vous perdrez vos chances de lancer rapidement.

Whack-a-Box

Emplacement: Secteur 5 bidonvilles, Hangout pour enfants

Vous pouvez faire tromper le reste des bidonvilles du secteur 5, mais tout le monde sait que vous n’êtes pas cool, sauf si les enfants pensent que vous êtes cool. La seule façon de le faire est de casser certaines boîtes. Si vous avez suivi nos autres guides pour trouver des médailles Moogle, vous devriez déjà savoir ce que vous faites ici! Quelques conseils généraux consistent à s’assurer que Cloud utilise la Deadly Dodge Materia pour casser plusieurs boîtes à la fois et enregistrer vos attaques puissantes comme Braver pour les grandes boîtes de 1500 points!

Récompenses: (mode normal)

Prix ​​de participation – Une médaille Moogle10 000 – Élixir20 000 – Charm Croissant de Lune30 000 – Roue dentée spectrale

Après avoir battu le jeu, vous débloquerez Mode difficile. Lorsque vous revenez au Hangout pour enfants, Cloud Strife devrait déjà avoir certaines des capacités les plus puissantes du jeu à sa disposition. Si vous rencontrez des difficultés, essayez d’équiper de la Materia qui vous confère des charges ATB bonus, concentrez-vous sur les boîtes qui vous accordent plus de temps, et encore une fois, n’attaquez que les grandes boîtes avec vos attaques les plus fortes.

Récompenses (mode difficile):

Prix ​​de participation – Une médaille Moogle10 000 – Élixir20 000 – Charm Croissant de Lune30 000 – Module de transfert

Squats

Emplacement: Marché mural, Gymnase d’entraînement

Ce n’est pas le mini-jeu squat de votre grand-père cette fois-ci! Le FF7 Remake a considérablement augmenté la mise en termes de difficulté. Une astuce que nous pouvons vous proposer est une fois que vous avez baissé le rythme, faites moins attention au timing exact de vos pressions, et plus aux animations de votre personnage. On vous accorde plus de temps que vous ne le pensez pour appuyer sur votre bouton, donc quelques millisecondes perdues ne valent pas le risque de briser tout votre cycle!

Récompenses:

Stagiaire – 3 méga potionsAmateur – Orbe de matériel chanceuxPro – Ceinture Champion

Colisée de combat

Emplacement: Marché aux murs, Colisée

Le Colisée du marché mural présente des défis pour les personnages individuels, les équipes de deux et trois personnes de difficulté variable. Ils ne sont pas trop compliqués, alors jouez intelligemment, soignez votre fête et profitez-en des points bonus SP, nouvelles limites pour votre fête, et plus encore! Une fois que vous déverrouillez Mode difficile après avoir battu le jeu, assurez-vous de revenir pour relever des défis de fin de partie!

Événements + récompenses (mode normal):

Nuage vs animaux sauvages – Héritage: AscensionAerith contre les animaux sauvages – Héritage: la protection de la planèteÉquipe de deux personnes contre les hors-la-loi des bidonvilles – Pendentif de clartéBarret contre les animaux sauvages – Héritage: CatastropheTifa contre les animaux sauvages – Héritage: Dolphin FlurryCloud vs Shinra Thugs – L’Art de Swordplay Vol. IIBarret contre Shinra Thugs – Sharpshooter’s Companion Vol. IITifa contre Shinra Thugs – Chemin du poing Vol. IIÉquipe de trois personnes contre Shinra Warriors – Cartes de tarotÉquipe de deux personnes contre récupération d’équipe – Amulette de Moogle

Événements + récompenses (mode difficile) – Mise à jour bientôt!

Shinra HQ Combat Simulator

Emplacement: Siège Shinra, 63e étage

Semblable au Colisée, arrêtez-vous au 63e étage du bâtiment Shinra pour relever des défis à peine plus compliqués qu’auparavant. Sérieusement, vous ne devriez avoir aucun problème ici! Les scénarios sont ventilés pour Cloud, Tifa et Barret, ainsi que certains qui testent votre travail d’équipe. Certains boss de fin de partie éloignent ceux qui reviennent ici en mode difficile!

Récompenses:

Stagiaires Cloud vs SOLDIER – Cog BangleBarret vs SOLDAT stagiaires – Brassard suprêmeTifa vs stagiaires SOLDAT – Brassard runiqueÉquipe de deux personnes contre grands voyageurs – Gil Up MateriaÉquipe de trois personnes contre équipe Ragbag – EXP Up Materia

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.