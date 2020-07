Guide des nouvelles créatures marines

Le plus grand ajout à la première partie de la mise à jour estivale d’Animal Crossing: New Horizons est la capacité de nager et de plonger dans l’océan autour de votre île, ce qui signifie de nouvelles créatures à attraper. En fait, la première vague de la mise à jour estivale a ajouté une toute nouvelle catégorie dans votre Critterpedia, intitulée « Créatures marines », et Blathers accepte également les dons de nouvelles trouvailles au musée. Il y a au total 40 nouvelles créatures marines à attraper.

Ici, nous allons passer en revue chaque nouveau type de créature marine que vous pouvez trouver en plongeant. Si vous ne savez pas encore plonger, consultez notre guide sur la façon de nager à Animal Crossing pour savoir où obtenir une combinaison de plongée et comment entrer dans l’eau pour la première fois.

Comment trouver des créatures marines dans Animal Crossing

Les créatures marines ne peuvent être trouvées qu’en plongeant sous l’eau dans l’océan. Vous saurez que vous êtes près d’un lorsque vous voyez une colonne de bulles flottant à la surface, ou lorsque vous êtes déjà sous l’eau et repérez une ombre sombre sous les vagues. Plongez sous et nagez jusqu’à l’ombre pour récupérer automatiquement la créature. Parfois, l’ombre peut bouger, vous devrez donc la suivre ou la poursuivre.

Plonger et chasser une ombre sous l’eau.

La colonne à bulles apparaît différemment selon la créature, de la même manière que les tailles d’ombre des poissons diffèrent. Leurs tailles d’ombre sous-marine diffèrent également, ainsi que leur mode de nage et leur vitesse.

Que faire avec les perles et les pétoncles

En plongeant pour les créatures marines, vous pourriez rencontrer des perles, qui sont un matériau d’artisanat rare. Les pétoncles peuvent également être échangés contre des recettes de bricolage sur le thème de la sirène si vous parlez à Pascal, la loutre de mer rouge qui a fait sa première apparition dans New Horizons avec la mise à jour estivale du 3 juillet. Bien que nous listions les pétoncles dans le tableau ci-dessous avec leur prix (1200 cloches), vous devriez probablement vous accrocher aux pétoncles lorsque vous les trouverez – nous ne savons pas encore exactement comment fonctionne le commerce avec Pascal. Pour le moment, il semble qu’il ait une chance d’apparaître lorsque vous attrapez un pétoncle et offrira un métier, mais s’il s’avère que vous pouvez le trouver nager et lancer un commerce de cette façon, puis avoir des pétoncles à portée de main aidera. Bien sûr, n’oubliez pas de faire don d’un pétoncle au musée à un moment donné, car ils comptent toujours comme des créatures marines. Nous mettrons à jour avec plus de détails sur le fonctionnement du trading avec Pascal une fois que nous aurons vérifié. Les perles doivent certainement être conservées – comme les pétales de fleurs de cerisier, elles sont un élément d’artisanat important et nécessaires pour créer des recettes dans le nouvel ensemble de sirènes.

Chaque créature marine dans Animal Crossing: New Horizons

Ci-dessous, vous trouverez toutes les créatures marines dans Animal Crossing: New Horizons, avec des colonnes distinctes dédiées à leur disponibilité dans les hémisphères nord et sud, par mois. Nous continuerons à mettre à jour pendant que nous vérifions les informations. Les tailles des ombres et les informations sur les modèles de natation seront bientôt disponibles. Pour l’instant, ces données sont basées sur une combinaison de nos propres découvertes et du wiki Animal Crossing Fandom.

Hémisphère Nord (N) / Hémisphère Sud (S)

Créature de la merMois (N) Mois (S) TempsPrixAbaloneJuin – JanDec – Juillet4 PM – 9 AM2,000Acorn BarnacleToute l’annéeToute l’annéeToute la journée600Chambered NautilusMar – June

Sept – nov 16 h – 9 h 1440 Crabe dormeur nov – mai Toute la journée Firefly Squid mars – 9 juin – 4 h FlatwormAug – sept 16 h – 9 h 700 Crabe gazami Juin – nov Toute la journée 2200 Isopod géant juillet – 9 oct – 16 h

16 h 00 – 4 h 00 12 000 Clam géant Gigaprov – SeptNov – MarToute la journée15 000Crabes à chevalJuillet – SeptJan – Mar9 PM – 4 AM2 500 Homard Toute la journée 4500 Crevettes Mantis Toute l’année 4 PM – 9 AM 2,500 Lune MéduseJuillet – SeptJan – MarJuilletJuinDécembreDécembre jour1 500 octopus 1 200 huîtres 2 000 huître perlée toute l’année toute l’année tous les jours 2 800 crabe royal rouge nov – mars toute la journée 8 000 pétoncles toute l’année toute l’année tous les jours 1 200 anémone de mer toute l’année toute l’année tous les jours 600 concombre de mer nov – avril tous les jours 500 raisins de mer 8 juin – 9 déc. 000Sea PineappleApr – aoûtOct – FebToute la journée1500Sea SlugToute l’annéeToute l’annéeToute la journée600Sea StarToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute la journée500Sea UrchinToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute la journée1,700SeaweedOct – juilletApr – JanTout la journée600Slate Pencil UrchinMay – Sep 4 PM – 9 AM2rabSall Dec 9 PM – 4 AM Spotted Garden EelMay – OctNov – Apr4 AM – 9 PM1,100Crevette crevette tigrée CrevetteJuin – Sep 16 PM – 9 AM3,000Turban ShellMar – Mai

Sept – Déc Toute la journée 800 Octopus Umbrella Mar – Mai

Sept – Nov Toute la journée Vampire SquidMai – Août 10000Venus Flower BasketOct – Feb 5000WhelkToute l’annéeToute l’annéeToute la journée1,000

Découvrez plus de nos guides Animal Crossing: New Horizons ci-dessous!

